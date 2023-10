Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les leaders tombent Karlovy Vary et Mountfield ont été vaincus par Olomouc et Mladá Boleslav. Le Motor et Litvínov enchaînent un deuxičme succčs tandis que les Rytíři empochent leur premier aux tirs au but Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/09/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice : 0-1

Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno : 2-3 TAB

Kometa Brno - Verva Litvínov : 2-3

Mountfield HK - BK Mladá Boleslav : 1-2 TAB

HC Olomouc - Energie Karlovy Vary : 4-3



mountfieldhk.cz Mladá Boleslav inflige ŕ Mountfield sa 1čre défaite de la saison

Mountfield toujours invaincu après deux rencontres recevait Mladá Boleslav qui n'avait pas encore gagné, un duel des extrêmes semble-t-il mais qui allait finalement tourner en faveur des petits poucets après presque trois heures de jeu. Le BK domine nettement la première période mais le score ne bouge pas. La rencontre est houleuse avec de nombreuses pénalités, ce qui permet aux verts de passer devant en double powerplay. Pyrochta à la bleue glisse parfaitement au second poteau où Järvinen reprend victorieusement. En fin de tiers, la vedette de HK permet aux siens d'égaliser également en double powerplay. Lalancette dépose une offrande au deuxième poteau pour Okuliar qui n'a plus qu'à pousser au fond pour son quatrième but et son sixième point de la saison. Au dernier vingt, Hradec Králové est seul sur la glace et mitraille tout au long du tiers, en vain. En prolongation, Perret visite les geôles, MB pousse de toutes ses forces mais Bartošák s'illustre. Il faut disputer une séance de fusillade, mais cette fois les Škoda Plzeň -: 0-1Vítkovice Ridera -: 2-3 TABKometa Brno -: 2-3Mountfield HK -: 1-2 TAB- Energie Karlovy Vary : 4-3toujours invaincu après deux rencontres recevaitqui n'avait pas encore gagné, un duel des extrêmes semble-t-il mais qui allait finalement tourner en faveur des petits poucets après presque trois heures de jeu. Le BK domine nettement la première période mais le score ne bouge pas. La rencontre est houleuse avec de nombreuses pénalités, ce qui permet aux verts de passer devant en double powerplay.à la bleue glisse parfaitement au second poteau oùreprend victorieusement. En fin de tiers, la vedette de HK permet aux siens d'égaliser également en double powerplay.dépose une offrande au deuxième poteau pourqui n'a plus qu'à pousser au fond pour son quatrième but et son sixième point de la saison. Au dernier vingt, Hradec Králové est seul sur la glace et mitraille tout au long du tiers, en vain. En prolongation,visite les geôles, MB pousse de toutes ses forces maiss'illustre. Il faut disputer une séance de fusillade, mais cette fois les

Premier succès de la saison également aux tirs au but à Ostrava pour la bande à Jágr toujours sur le banc de Kladno. Malgré une écrasante domination, Vítkovice ne parvient pas à se défaire d'accrocheurs chevaliers qui égalisent par deux fois. Aux tirs au but, Plekanec déjà marqueur dans la rencontre est le seul à marquer pour donner la victoire.

Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Brno chute encore, cette fois face ŕ Litvínov

Rien ne va plus à Brno, dernière équipe de la ligue sans victoire après trois rencontres. La Kometa s'incline encore à domicile face à Litvínov. Pourtant les locaux démarrent bien, sur un bon contre bien mené Cingel ouvre le score pour Brno. Mais tout se complique, le Verva hausse le ton et se met à dominer séchement le jeu. David Kaše countourne le but et remet plein axe où Abdul égalise d'un tir puissant en plein axe. Le deuxième tiers voit le jeu s'équilibré, mais les visiteurs profitent de leurs unités spéciales pour faire la différence. Kirk, dans l'angle, reprend victorieusement le rebond lâché par Furch. La Kometa accélère au dernier tiers, Abdul chipe pourtant le palet et part en contre pour aller doubler la mise. Brno continue son effort et Pospíšil parti seul en break rapproche le score. Malgré leurs efforts, les locaux ne reviendront pas et s'inclinent encore tandis que Litvínov se rapproche des meilleurs.

Le Motor signe une deuxième victoire de suite en s'imposant à Plzeň sur le plus petit des scores. Dans un premier tiers haché de pénalités, la domination des locaux ne donne rien. Dès la reprise, Hovorka sorti de prison contre avec Valský et reprend victorieusement le rebond sur le tir de ce dernier. CB fait son effort au deuxième tiers mais ne peut creuser son avance. En dernière période les Indiens accélèrent mais Hrachovina maintient la porte solidement fermée et blanchi avec 25 arrêts.

Fin de série de victoires pour Karlovy Vary qui doit s'incliner à Olomouc. Les coqs n'ont pas usurpé leur victoire, après un premier tiers dominés ils se font surprendre dès la reprise par Griger. Les locaux ne paniquent pas et parviennent à renverser le match avant la deuxième sirène grâce à un doublé de Navrátil. L'Energie profite de l'indiscipline des locaux pour égaliser et même passer devant en powerplay. Le HCO poussé par son public parvient à égaliser une fois encore. La partie s'équilibre mais profitant d'une dernière suppériorité tardive, Knotek donne la victoire à Olomouc qui se replace juste derrière son adversaire du soir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Navrátil (HC Olomouc)

** : Jindrich Abdul (Verva Litvínov)

* : Dominik Hrachovina (Motor České Budějovice) tireurs de Mladá Boleslav s'illustrent en déjouant trois fois le portier local. Une première victoire pour les lions verts et noirs qui s'éloignent un peu du bas de tableau.Premier succès de la saison également aux tirs au but àpour la bande àtoujours sur le banc de. Malgré une écrasante domination, Vítkovice ne parvient pas à se défaire d'accrocheurs chevaliers qui égalisent par deux fois. Aux tirs au but,déjà marqueur dans la rencontre est le seul à marquer pour donner la victoire.Rien ne va plus à, dernière équipe de la ligue sans victoire après trois rencontres. La Kometa s'incline encore à domicile face à. Pourtant les locaux démarrent bien, sur un bon contre bien menéouvre le score pour Brno. Mais tout se complique, le Verva hausse le ton et se met à dominer séchement le jeu.countourne le but et remet plein axe oùégalise d'un tir puissant en plein axe. Le deuxième tiers voit le jeu s'équilibré, mais les visiteurs profitent de leurs unités spéciales pour faire la différence., dans l'angle, reprend victorieusement le rebond lâché par. La Kometa accélère au dernier tiers,chipe pourtant le palet et part en contre pour aller doubler la mise. Brno continue son effort etparti seul en break rapproche le score. Malgré leurs efforts, les locaux ne reviendront pas et s'inclinent encore tandis que Litvínov se rapproche des meilleurs.Lesigne une deuxième victoire de suite en s'imposant àsur le plus petit des scores. Dans un premier tiers haché de pénalités, la domination des locaux ne donne rien. Dès la reprise,sorti de prison contre avecet reprend victorieusement le rebond sur le tir de ce dernier. CB fait son effort au deuxième tiers mais ne peut creuser son avance. En dernière période les Indiens accélèrent maismaintient la porte solidement fermée et blanchi avec 25 arrêts.Fin de série de victoires pourqui doit s'incliner à. Les coqs n'ont pas usurpé leur victoire, après un premier tiers dominés ils se font surprendre dès la reprise par. Les locaux ne paniquent pas et parviennent à renverser le match avant la deuxième sirène grâce à un doublé de. L'Energie profite de l'indiscipline des locaux pour égaliser et même passer devant en powerplay. Le HCO poussé par son public parvient à égaliser une fois encore. La partie s'équilibre mais profitant d'une dernière suppériorité tardive,donne la victoire à Olomouc qui se replace juste derrière son adversaire du soir.*** : Jakub Navrátil (HC Olomouc)** : Jindrich Abdul (Verva Litvínov)* : Dominik Hrachovina (Motor České Budějovice) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo