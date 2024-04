Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les Spartiates encore Nouveau succčs pour le Sparta tout prčs de la qualification. Mountfield s'impose aux tirs au but pour réduire l'écart Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/03/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Mountfield HK - Dynamo Pardubice : 2-1 TAB (1-2)

Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha : 3-5 (0-3)



Photographe : Jiří Princ pou hcbilitygri.cz Le Sparta domine Liberec pour la troisičme fois

Après deux défaites très serrées dans la capitale, les Bílí Tygři retrouvent leur glace pour tenter d'inverser la tendance face au Sparta. Les visiteurs semblent plus en jambes mais ne parviennent pas à convertir leur temps fort. Sur un contre bien mené, Liberec ouvre la marque. Birner contre, il tente de centrer, le palet est dévié et finit dans la palette de Bulíř, seul au second poteau, il n'en demandait pas tant pour débloquer les compteurs. Les locaux sont malmenés en infériorité mais tiennent bon. Sur un contre et un gros exploit personnel, Forman égalise en remontant toute la glace, longeant la cage et fusillant le portier. En powerplay, les tigres blancs ne parviennent pas à reprendre les commandes, sur une mauvaise relance de la défense pragoise, Klíma vient remettre les siens devant en fin de période. Liberec tient le haut du pavé au deuxième vingt, mais le score ne bouge pas. Le Sparta tient et place un bon contre, Forman entre en zone et il sert en retrait et dans l'axe, Krejčík qui vient mystifier Hrenák pour l'égalisation. Le dernier tiers reprend à toute allure, Zachar déjoue la défense pragoise et d'un excellent revers redonne l'avantage aux BTL. Joie de courte durée pour les locaux, le Sparta renverse la tendance et Mikliš seul en break vient égaliser d'un lourd lancer du poignet. Les visiteurs haussent le ton et donnent le tempo de la rencontre. Vitouch en contre-offensive donne pour la première fois l'avantage aux Pragois. Liberec force pour revenir mais sans succès, les locaux sortent leur gardien pour tenter un ultime coup de poker. Najman fait trembler les filets de la cage vide. Troisième victoire en trois matchs pour le Sparta tout proche des demis. Liberec malgré encore des efforts importants doit encore s'incliner. Dos au mur, les Bílí Tygři n'auront plus le choix que de gagner pour survivre demain au match 4.

hcdynamo.cz Mountfield s'impose aux tirs au but au match 3

Mountfield vaincu aux deux premiers matchs à l'extérieur, espère se reprendre à domicile pour débloquer son compteur dans la série face à son rival Pardubice. Le premier tiers est équilibré, bien que les visiteurs semblent un peu plus dangereux. C'est sur un score vierge que s'achève la première période. Le rythme baisse en deuxième période, Mountfield met bien la pression surtout en powerplay, Will tient bon sur sa ligne en multipliant les parades. La frustration monte dans les rangs locaux, deux fautes consécutives sont faites contre Sedlák, la superstar des chevaux. Malgré deux powerplays, le Dynamo ne parvient guère à se montrer productif. De nombreuses occasions sont gâchées par des tirs non cadrés. Après quarante minutes le score est toujours sans but de part et d'autres. Les visiteurs reprennent fort et mitraillent, pourtant ce sont bien les locaux qui ouvrent enfin le score. Miškář part en contre, attitre tout le monde sur lui mais parvient à conserver le palet il fonce dans le gardien, entre dans le but avec le palet, la cage sort de ses socles, mais l'arbitre ne voit aucun problème à accorder le but. Pardubice repart à l'offensive, un nouveau break déclenche une faute. Les visiteurs tanguent mais Will sort une série d'arrêts pour tenir les siens. Le Dynamo repart à l'assaut. Musil contre à deux contre un avec Kousal, au dernier moment le premier sert le second qui fait trembler les filets au deuxième poteau. Pardubice continue son forcing, le palet rebondit dans la défense et arrive au deuxième poteau où Paulovič pousse au fond à 3 minutes de la fin. Les arbitres consultent la vidéo et annulent le but pour une interférence sur le gardien bien peu évidente. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout. La prolongation est largement aux mains de Hradec Králové qui domine le jeu mais ne parvient pas à trouver la faille, après vingt minutes sans but ils faut disputer une série de tirs au but. Le Dynamo marque rapidement deux fois, les locaux une. A la dernière tentative, HK arrache sa survie. Pardubice rate les deux prochaines chances, Pavelka marque une seconde fois dans le five hole, Mountfield arrache la victoire et réduit l'écart dans la série avec un deuxième match à domicile demain.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Miroslav Forman (Sparta Praha)

** : David Vitouch (Sparta Praha)

