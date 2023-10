Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les Spartiates invincibles Nouvelle victoire pour le Sparta Praha, leader toujours invaincu aprčs 6 matchs. Le Dynamo suit avec un net succčs, Litvínov complčte le podium grâce ŕ une large victoire. Mountfield, Brno et l'Energie se relancent brillamment. Le Motor renoue avec la victoire Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 29/09/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Mountfield HK : 0-5

Motor České Budějovice - Vítkovice Ridera : 2-1

Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec : 5-2

Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav : 5-2

Rytíři Kladno - Kometa Brno : 1-4

Dynamo Pardubice - Škoda Plzeň : 4-1

Sparta Praha - HC Olomouc : 4-0



Photographe : Roman Vondrouš pour ČTK Le Sparta écrase Olomouc et reste invaincu aprčs 6 matchs

Le Sparta toujours invaincu reçoit Olomouc qui tente de s'extraire du ventre mou du classement. Le premier tiers est disputé sur un rythme infernal, les spartiates sont plus dangereux mais le score ne bouge pas malgré de belles tentatives. Les coqs continuent leur stratégie de tenir bon en défense et de lancer de dangereux contres mais Kovář tient la porte close. Finalement les visiteurs cèdent, Kestner en break laisse en retrait pour Horák qui fait trembler les filets. Oceláři Třinec -: 0-5- Vítkovice Ridera : 2-1- Bílí Tygři Liberec : 5-2- BK Mladá Boleslav : 5-2Rytíři Kladno: 1-4- Škoda Plzeň : 4-1- HC Olomouc : 4-0Letoujours invaincu reçoitqui tente de s'extraire du ventre mou du classement. Le premier tiers est disputé sur un rythme infernal, les spartiates sont plus dangereux mais le score ne bouge pas malgré de belles tentatives. Les coqs continuent leur stratégie de tenir bon en défense et de lancer de dangereux contres maistient la porte close. Finalement les visiteurs cèdent,en break laisse en retrait pourqui fait trembler les filets. Sedláček n'est pas aidé devant les filets du HCO, sur une dangereuse action il sort un excellent arrêt mais la rondelle traîne, Řepík contourne la cage et glisse au fond. Dès la reprise du dernier vingt, Praha fait encore mouche. Hauser dévie de l'autre côté pour Buchtele qui lève la rondelle et vient battre le portier d'Olomouc côté mitaine. En powerplay, Horák seul dans le slot, alourdit encore la mise.Kovář blanchit avec 18 arrêts. Praha continue son excellent début de saison avec une sixième victoire en autant de matchs et reste leader.

Le Dynamo reste toujours au contact de la tête avec une nette victoire face à Plzeň qui subit une quatrième défaite consécutive. Comme toujours les chevaux enfilent les buts en début de match et Radil en inscrit même deux. Kousal et Vala ont également marqué deux points. Les Indiens n'ont qu'un seul point d'avance sur la rélegation.

Litvínov continue de carburer en ce début de saison, toujours troisièmes les pétrochimistes ont battu Mladá Boleslav. La partie démarre très bien pour les locaux qui prennent rapidement deux longueurs d'avance grâce à des buts signés David Kaše et Abdul. Les lions renversent la tendance et marquent deux fois au tiers médiant pour égaliser. En début de dernier vingt, Sukeľ laisse parfaitement la rondelle pour Kudrna laissé imprudemment seul dans le slot, il pousse au fond et remet les locaux devant. Mladá Boleslav confisque le palet et mitraille le tiers durant, en vain, Tomek maintient la porte fermée. Le Verva ajoutera encore deux buts en cage vide pour une victoire large au score mais pas dans le jeu.

Après trois défaites consécutives, Mountfield rebondit de la plus belle des manières en corrigeant le champion en titre à Třinec dans une vengeance de la dernière finale. Les lions prennent les devants au premier tiers avant d'assommer leur adversaire dès la reprise du 2e avec deux buts en trois minutes. Blain inscrit sa deuxième réalisation après 40 secondes de jeu en dernier vingt, avant que l'inévitable Okuliar inscrive le cinquième but des visiteurs.son neuvième point en six matchs. Les dragons n'ont pu déjouer Kiviaho qui blanchit avec pas moins de 29 arrêts. Une excellent victoire pour Hradec Králové qui conforte sa quatrième place.

Photographe : Kateřina Pelikánová pour hokejkv.cz L'Energie Karlovy Vary retrouve le sourire avec une nette victoire

Karlovy Vary renoue également avec la victoire en surclassant de bien pales Bílí Tygři de plus en plus inquiétants. Les quarante premières minutes sont plutôt équilibrées, par deux fois l'Energie prend les commandes mais par deux fois, Liberec égalise. Au dernier tiers, les locaux font exploser leur adversaire avec trois buts sans réplique dont deux pour Koffer. L'Energie remonte à la sixième place tandis que son adversaire du soir se traîne désormais au onzième rang.

Brno confirme son retour aux affaires et signe une deuxième victoire d'affilée en dominant nettement les Rytíři qui s'enfoncent à la dernière place. Flek et Pospíšil inscrivent deux points chacun. Ce large succès permet à la Kometa de s'emparer de la neuvième place.

Vítkovice est en pleine crise en ce début de saison et n'a pas réussi à se rassurer en s'inclinant de justesse à České Budějovice. La partie est équilibrée et agréable mais ne débouche sur aucun but pendant vingt minutes. Comme depuis le début de saison, Hrachovina multiplie les sauvetages sur sa ligne. Bukarts plein axe finit par ouvrir la marque au deuxième vingt. Au dernier tiers, le Motor renverse la tendance, traînant devant la cage Harris égalise. En powerplay, Gulaš dévie au second poteau pour Kubík qui donne l'avantage et la victoire aux locaux. Les automobilistes remontent au cinquième rang, tandis que les mineurs glissent au douzième.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Henri Kiviaho (Mountfield HK)

** : Lukáš Radil (Dynamo Pardubice)

* : Roman Horák (Sparta Praha)







