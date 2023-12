Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les tigres blancs dans le bon wagon Les Bílí Tygři grimpent dans les places protégées en éjectant Mountfield, Litvínov suit. En haut, le Dynamo est intouchable, le Sparta toujours deuxičme. Le Motor assure au milieu de tableau, en bas l'Energie et Plzeň l'emportent. Jágr marque un point pour son retour mais ne peut sauver les siens Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/12/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - Sparta Praha : 1-2 TAB

Motor České Budějovice - HC Olomouc : 4-0

Energie Karlovy Vary - Kometa Brno : 3-2 ap

Verva Litvínov - Škoda Plzeň : 2-3 TAB

Bílí Tygři Liberec : 2-5

Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno : 4-3



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Pařík et Liberec arrętent Mountfield et passent quatričme

Les Bílí Tygři remportent un brillant et très important succès à Hradec Králové. Dès la cinquième minute, Rychlovský ouvre le score pour les visiteurs. Le premier tiers est très tendu avec de nombreuses fautes. Liberec continue de dominer et Melancon double la mise en fin de tiers sur un powerplay. Dès la reprise, les locaux débloquent leur compteur. Flynn et Hawryluk font encore trembler les filets pour assurer l'avance des tigres blancs. Jergl permet à Mountfield de rester à peu près au contact. En dernière période, les lions poussent mais ne peuvent revenir et encaissent un cinquième but en cage vide. Liberec s'empare de la quatrième place détenue jusqu'alors par son adversaire du jour qui glisse au sixième rang.

Le Dynamo s'est fait quelques frayeurs mais déjoue Kladno malgré le retour au jeu de la légende Jágr. Comme à leur habitude, les chevaux cartonnent au premier tiers. Kaut et Hyka donnent un net avantage après vingt minutes. Cienciala alourdit la marque dès la reprise, le plus dur semble fait. Jágr dépose une offrande au second poteau pour Strnad qui débloque le compteur des Rytíři. Premier match et premier point pour la star numéro 68 et ses 51 ans. La minute qui suit, Kladno rapproche le score. Les visiteurs forcent et égalisent, après avoir été menés 3-0 ! Pardubice repart et repasse devant même en infériorité ! Le dernier tiers est équilibré et très disputé mais le score ne bouge plus.

Dans le duel du haut de tableau, le Sparta s'en sort aux tirs au but à Třinec. Les visiteurs dominent le premier vingt mais ne parviennent pas à marquer. Les dragons inversent la tendance au tiers médiant, mais non seulement ils ne scorent pas mais ils encaissent un premier but signé Konečný. Praha tente de creuser son avance, en vain. En toute fin de partie, Kundrátek égalise. Le Sparta continue de dominer la prolongation, mais le score n'évolue pas. A l'issue d'une longue séance de fusillade, les joueurs de la capitale l'emportent et comptent sept points d'avance sur leur adversaire du soir.

Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz L'Energie Karlovy Vary déjoue Brno en prolongation

Karlovy Vary relance la machine avec un succès serré mais important contre la Kometa. Au quart d'heure de jeu, Kos ouvre la marque pour Brno. Profitant de deux powerplays, l'Energie égalise par Procházka et passe devant à la dernière seconde du tiers grâce à Gríger. Les Moraves renversent la tendance durant les deux derniers tiers et finissent logiquement par égaliser. Il faut donc disputer une prolongation. Les locaux reprennent la main et Jiskra finit par donner la victoire à l'Energie.

Plzeň enchaîne une deuxième victoire de suite, la quatrième en cinq matchs. Après un premier tiers vierge, Litvínov ouvre le score. Les Indiens surdominent, égalisent et passent devant. Les visiteurs s'accrochent et tiennent presque jusqu'au bout. Kaše égalise en powerplay à 8 secondes du terme. Il faut une séance de tirs au but pour les départager et c'est Plzeň qui l'emporte.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vít Jiskra (Energie Karlovy Vary)

** : Oscar Flynn (Bílí Tygři Liberec)

*** : Vít Jiskra (Energie Karlovy Vary)

** : Oscar Flynn (Bílí Tygři Liberec)

* : Brant Harris (Motor České Budějovice)







