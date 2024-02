Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les uns sauvés, les autres pas Mladá Boleslav enfonce Kladno qui devra sauver sa peau en barrage, les lions eux peuvent encore espérer les playoffs. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/02/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec : 4-5

Vítkovice Ridera - Škoda Plzeň : 1-0

Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav : 0-5

HC Olomouc - Kometa Brno : 3-4 TAB

Dynamo Pardubice - Mountfield HK : 3-2 ap



Photographe : Roman Mareš, rytirikladno.cz Mladá Boleslav écrase Kladno et se sauve

Les Rytíři avaient encore une micro chance d'éviter les barrages, il leur fallait pour ce faire déjouer à domicile, Mladá Boleslav, dernière équipe rattrapable. Avant même que la première minute soit écoulée, les locaux sont pénalisés, le powerplay des lions ouvre la brêche - Mountfield HK : 3-2 apLesavaient encore une micro chance d'éviter les barrages, il leur fallait pour ce faire déjouer à domicile,, dernière équipe rattrapable. Avant même que la première minute soit écoulée, les locaux sont pénalisés, le powerplay des lions ouvre la brêche Lántoši Skalický double la mise, moins de vingt secondes plus tard Rohdin inscrit le troisième but. En déroute après à peine dix minutes de jeu, Kladno change de gardien, Mitens entre en jeu. Les locaux sont plus incisifs en fin de période et dans le tiers médiant mais ils ne parviennent pas à réduire la marque. Dès l'entame du dernier tiers, Pavlík d'un lancer de la bleue alourdit encore la marque. Kladno tente encore mais Růžička repousse les 40 tirs pour blanchir. Un powerplay en toute fin de partie permet à Roman d'inscrire un cinquième but. Mladá Boleslav assure dans ce match et s'assure de ne pas disputer les barrages, mieux encore, profitant des défaites de leurs deux prédécesseurs, les lions restent encore en course pour les playoffs. Pour Kladno c'est fini, il faudra encore tenter de sauver sa peau en barrages contre le champion de Chance Liga.

Duel important au milieu de tableau entre Vítkovice et Plzeň qui cherchent à remonter tout en larguant leurs dangereux poursuivants. Roberts Bukarts bien servi par son frère ouvre rapidement la marque dans un premier tiers nettement dominé par les locaux. Aux tiers médiant les Indiens renversent la vapeur et se montrent déterminés et dangereux mais ils ne peuvent déjouer le vigilant Klimeš. Vítky se reprend au dernier tiers et le score en reste là, un sixième blanchissage de l'année pour son gardien et une neuvième place renforcée.

La Kometa avait besoin d'un succès pour récupérer la tant convoitée quatrième place, en face Olomouc devait également l'emporter pour avoir le meilleur classement en vue des playoffs. Le premier tiers équilibré voyait les deux équipes se séparer sur un score de parité avec un but chacune. Les coqs dominent le tiers médiant à cause de l'indiscipline visiteuse, mais ils ne parviennent pas à marquer. A l'inverse, profitant d'un powerplay, Pospíšil redonne l'avantage à Brno. L'effort local finit par payer au dernier tiers et Nahodil égalise pour son deuxième but du match. Bambula donne même l'avantage en infériorité, mais Brno égalise peu après, il faut disputer une prolongation qui ne donne rien. Finalement l'inévitable Flek marque deux fois en fusillade pour assurer la victoire de la comète qui repasse quatrième.

Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz Les Oceláři Třinec s'imposent de justesse

Karlovy Vary battu à ses trois derniers matchs espère rebondir enfin à domicile pour essayer d'assurer sa place en playoffs, mais face aux Oceláři quadruple champion en titre, cela s'annonce bien compliqué. Nestrašil ouvre le score après à peine treize secondes de jeu. Beránek égalise dans la minute suivante. Les visiteurs enfoncent le clou au milieu de la période avec trois buts coup sur coup dont un deuxième pour Nestrašil. Profitant d'un powerplay tardif, l'Energie réduit l'écart juste avant la première sirène. Les locaux haussent le ton au tiers médiant et parviennent à marquer deux fois pour égaliser ! Karlovy Vary continue de dominer le dernier tiers mais ne peut plus marquer, à 2'20 de la sirène, Jeřábek trouve l'ouverture contre le cours du jeu et donne une victoire inespérée à Třinec qui peut encore espérer raccrocher la deuxième place.

Derby attendu à Pardubice entre les locaux toujours en tête et qui cherchent à verrouiller définitivement le premier rang et Mountfield huitième, menacé sur son arrière. Les lions sont les plus dangereux en première période et ils ouvrent logiquement le score par Klíma de retour au jeu après sa suspension pour dopage aux playoffs de l'an dernier. Le Dynamo dicte le jeu au tiers médiant et mitraille, mais il ne parvient pas à égaliser même en powerplay. Il ne faut que 17 secondes de jeu au dernier tiers pour que Sedlák n'égalise. Pardubice est pénalisé, sur l'engagement, Okuliar plonge et récupère une très généreuse deuxième faute. Okuliar se fait justice lui même et remet Mountfield devant. Malmené par un arbitrage à charge, le Dynamo finit par arracher l'égalisation. Paulovič dépose une offrande au deuxième poteau, Pánik pousse au fond. La fin de match est rapide, Zohorna fait tinter le montant face à la cage ouverte. Il faut disputer une prolongation dans ce derby relevé. Le Dynamo contrôle le jeu et Hyka remonte la glace au centre, il dévie parfaitement au second poteau pour Sedlák qui fait trembler les filets et hurler la foule de "hockeytown". Pardubice compte désormais neuf points d'avance sur Praha à quatre matchs de la fin.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukáš Klimeš (Vítkovice Ridera)

** : Pavol Skalický (BK Mladá Boleslav)

* : Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice)







