bkboleslav.cz Mountfield s'impose logiquement ŕ Mladá Boleslav BK Mladá Boleslav -: 0-3 (0-1, 0-1, 0-1)

En match en retard de la seizième journée, Mladá Boleslav , dernier du classement qui reste sur cinq défaites d'affilée reçoit Mountfield qui remonte vite avec deux victoires lors de ses deux derniers matchs. Une rencontre qui semble très déséquilibrée en faveur des visiteurs.

Comme on pouvait s'y attendre, les visiteurs dominent le premier tiers du casque et des épaules. Les locaux bégaient leur hockey et encaissent logiquement un premier but. Tamáši dans l'angle sert Chalupa dans le slot qui pousse au fond (0-1).

MB continue de tanguer mais Novotný maintient son équipe au contact avec de solides arrêts. Au deuxième vingt, les locaux parviennent enfin à sortir du bois. Ils sont plus dangereux et dominateurs mais ne parviennent pas à déjouer Bartošák solide sur sa ligne. Mountfield encaisse la colère verte et parvient à maintenir son avance jusqu'en fin de période. Contre le cours du jeu, ce sont bien les visiteurs qui vont scorer. Zachar contre entre les deux défenseurs locaux, il remet intelligement en retrait pour Jasper qui nettoie la lucarne (0-2).

Mladá Boleslav se retrouve en double powerplay en fin de période mais ne peut pas débloquer son compteur. Tout un symbole pour le dernier du classement général. Au dernier tiers, le BK disparaît de nouveau et se retrouve dominé durant toute la période. Les lions verts tentent le tout pour le tout et sortent leur gardien en fin de partie, l'occasion est trop belle pour Perret qui alourdit le score en cage vide (0-3).

Il s'agit du troisième but du Français cette saison et du quatrième pointen seize rencontres. Les locaux concèdent une nouvelle faute qui les fait jouer à quatre jusqu'au bout, ils ne pourront même pas marquer et Bartošák blanchit avec 18 arrêts.

Un succès logique et sans forcer pour Mountfield qui remonte à la sixième place du classement général. Les lions tenteront de confirmer dès vendredi face au quadruple champion en titre dans un remake de la finale de la saison passée. Mladá Boleslav s'incline pour la sixième fois d'affilée et conserve ses quatre points de retard sur la sortie du tunnel. Rien ne va plus pour le BK qui tentera de se refaire vendredi face à Litvínov, équipe surprise de ce début de saison mais qui a subi un net ralentissement juste avant la trêve automnale.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Patrik Bartošák

** : Evan Jasper

* : Filip Novotný