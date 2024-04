Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Marée noire Les pétrochimistes de Litvínov noient leur adversaire au match 6 et rejoignent les demi-finales. Le Motor gagne une troisičme fois de suite et égalise dans la série aprčs avoir été mené 3-0 Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 26/03/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Oceláři Třinec : 3-0 (3-3)

Verva Litvínov - Kometa Brno : 4-1 (4-2)



hcverva.cz Litvínov remporte le match 6 et rejoint les demi-finales - Oceláři Třinec: 3-0 (3-3)- Kometa Brno: 4-1 Litvínov a repris les devants dans la série et peut l'emporter dès ce soir à domicile, mais les pétrochimistes n'ont jamais gagné chez eux dans ce quart. Ils doivent en finir pour éviter de retourner en Moravie jeudi. La Kometa de nouveau battue à domicile doit encore l'emporter à l'extérieur pour égaliser et éviter l'élimination. Les locaux démarrent pied au plancher et dominent séchement le premier tiers. Ondřej Kaše temporise dans l'angle et dépose une offrande dans le slot, Koblasa n'a plus qu'à glisser au fond alors que les tribunent hurlent. Le pressing continue pour les pétrochimistes, Hlava s'échappe en break, son tir est dévié par le portier de Brno, mais le rebond file plein axe où Sukeľ le propulse au fond pour doubler la mise. La Kometa va mieux au retour sur la glace, Moses lancé comme une fusée, voit son tir dévié par Tomek mais le palet rebondit sur le patin d'un défenseur local et revient dans le but. Pas démoralisé par ce but gag, Litvínov contre immédiatement. Ondřej Kaše laisse en retrait pour Koblasa qui reprend puissamment au fond. Les locaux subissent ensuite quatre longues minutes de prison, mais Brno ne parvient pas à recoller au score. Un manque qui leur coûtera cher. Juste après, c'est au tour des visiteurs de subir un 2+2. Abdul dévie parfaitement au deuxième poteau où Koblasa reprend victorieusement et complète le hat-trick dans une ambiance de folie. Litvínov ralenti au dernier tiers et commet plusieurs pénalités, malmenés par le pressing morave les pétrochimistes tiennent bon. Brno doute et commence à perdre patience, les fautes tombent sur les visiteurs, les pétrochimistes ne poussent même pas et laisse filer le temps. Le score ne change plus. Litvínov l'emporte une quatrième fois et se qualifie avec brio pour les demi-finales des playoffs, fin de parcours pour la Kometa qui aura largement déçu ses partisans. hcmotor.cz Le Motor écrase Třinec et égalise aprčs avoir été mené 3-0

Le Motor qui a déjà sauvé deux fois sa peau en remportant les deux dernières rencontres doit encore faire face à l'élimination à domicile et doit encore l'emporter pour poursuivre la série. Třinec a déjà manqué deux occasions d'en finir, elle doit au plus vite mettre fin à la série sous peine de se retrouver obligée de disputer un match décisif à double tranchant. Le mur d'acier silésien s'étant fissuré aux deux derniers matchs, c'est Kacetl qui gardait la cage des dragons ce soir. Il ne fallait pas arriver en retard à la Budvar Arena, car il ne fallait que 27 secondes aux locaux pour ouvrir la marque. Gulaš transperce la défense et s'en va cueillir le gardien sur le premier tir du match. Le Motor maintient la pression, Kondelík depuis le coin de la patinoire repique au centre et vient loger la rondelle dans la lucarne pour doubler la mise. Třinec hausse le ton en deuxième partie de période mais sans succès au tableau d'affichage. České Budějovice tangue au tiers médiant et commet plusieurs fautes mais Hrachovina héroïque, écoeure les tireurs adverses et le score ne bouge pas jusqu'à la deuxième sirène. Au dernier tiers alors que le temps joue contre le quadruple champion, celui-ci est de plus en plus en difficultés et le Motor accélère et met la pression soutenu par toute l'arena. Les Oceláři sortent leur gardien pour tenter leur dernier atout, Valský récupère dans la zone défensive et expédie jusque dans la cage vide, 6500 fans enragés chavirent de bonheur. Les locaux neutralisent jusqu'à la sirène, Hrachovina blanchit avec 23 arrêts. Le Motor remporte une troisième victoire de suite et égalise la série après avoir été mené 3-0 ! Un septième match décisif se jouera en Silésie, jeudi. La pression est clairement sur les épaules du quadruple champion en titre, méconnaissable. České Budějovice n'est plus qu'à un succès d'un formidable exploit.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Petr Koblasa (Verva Litvínov)

** : Dominik Hrachovina (Motor České Budějovice)

*** : Petr Koblasa (Verva Litvínov)

** : Dominik Hrachovina (Motor České Budějovice)

* : Ondřej Kaše (Verva Litvínov)







