Energie Karlovy Vary : 2-5 (1-2, 1-0, 0-3)



Photographe : Jan Beneš pour hcsparta.cz Karlovy Vary enfonce Kovář et le Sparta

En match avancé de la douzième journée, Praha reçoit encore le mercredi. Le club de la capitale troisième au général peut se rapprocher un peu des deux leaders en cas de succès face à l'Energie qui est à la recherche d'un nouveau souffle.

La partie commence au mieux pour les visiteurs devant 12 544 spectateurs. Sur un engagement gagné en zone offensive, Beránek envoie la rondelle directement à la cage, Kovář touche mais il ne fait que la freiner et elle termine au fond (0-1).

Le Sparta inverse la tendance et se montre dangereux. A force de tentatives, il égalise logiquement. Hauser lance, mais le palet se perd dans les jambes des défenseurs, il traîne dangereusement au second poteau, Vitouch le propulse au fond (1-1).

Joie de courte durée pour le public de l'O2 Arena, il faut moins de trente secondes aux joueurs de la cité thermale pour repasser devant. Rachůnek et Gríger partent en break à deux, le second parvient à glisser la rondelle entre les pads du gardien local (1-2).

Les Pragois tentent bien de revenir à hauteur mais sans succès avant la première sirène. Qu'à cela ne tienne, ils vont égaliser dès la reprise. Le temps d'effacer une infériorité qui traînait depuis les derniers instants du premier vingt. Irving envoie un coup de canon depuis le cercle droit, Frodl repousse d'un coup de main, mais la rondelle tombe dans le slot, Lajunen n'a plus qu'à pousser au fond pour égaliser (2-2).

Les spartiates continuent leur effort mais ne parviennent pas à briser la défensive de Karlovy Vary qui parvient à tenir jusqu'à la fin du tiers médiant sans encaisser, même en infériorité. Les locaux reprennent leur bombardement à l'entame du dernier tiers, mais ils se font surprendre en break. Koffer s'échape seul et gagne son duel pour redonner pour la troisième fois l'avantage à KV (2-3).

Les esprits s'échauffent et les fautes tombent, mais les powerplays ne donnent rien ni d'un côté ni de l'autre. Le Sparta reste bien plus dominateur mais Frodl maintient la porte fermée à double tour. Karlovy Vary tient et lance des contres qui font encore mouche. Zetterberg part à deux contre un avec Procházka, il le sert au deuxième poteau pour un but d'école impeccable et imparable (2-4).

Praha repart dans l'autre sens, mais le temps file et il ne semble pas qu'il y ait d'opportunités de revenir. Les locaux sortent quand même le gardien. Une perte de palet hallucinante dans l'axe profite à Gríger qui sort de la zone avec le palet, il lance au loin Kangasniemi qui vient ajuster la cage vide (2-5).

La messe est dite, les Pragois ont coulé à domicile, Karlovy Vary bondit au quatrième rang provisoirement avant que les autres équipes ne jouent vendredi soir.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Dávid Gríger

** : Dominik Frodl

