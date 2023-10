Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Petite victoire En match avancé de la neuvième journée, Brno l'emporte petitement Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 12/10/2023 à 21:00 Tweeter

Kometa Brno : 1-2 (1-1, 0-1, 0-0)



Photographe : Roman Turovský pour hcplzen.cz Brno s'impose d'une courte tête à Plzeň

Plzeň qui a quitté la dernière place la semaine dernière avec un succès étriqué espère poursuivre sa remontée. La Kometa part favori pour cette rencontre elle qui a remporté quatre victoires sur les cinq derniers matchs.

La partie démarre fort et sur un bon rythme, plus tranchants les visiteurs ouvrent logiquement la marque. Les locaux plient en défense, Kohout contourne la zone et envoie un puissant lancer au fond profitant d'un écran important devant la cage, que les arbitres après visionnage considère comme valable et non comme interférence (0-1).

Les Indiens parviennent à équilibrer le jeu et vont revenir au score en profitant d'un jeu de puissance. Comme souvent, le danger vient de Zámorský, son tir meutrier de la bleue est dévié dans l'angle par Lev qui l'expédie au fond dans une immense clameur (1-1).

Le tiers médiant est très disputé mais aussi haché par de vilains gestes et des fautes nombreuses. Les locaux sont en double powerplay en début de période mais ils ne peuvent pas en profiter. Furch virevolte pour tenir le score. Brno parvient à revenir dans la partie et réussi mieux à utiliser ses powerplays. Vincour récupère la rondelle dans le slot, il se retourne et vient fusiller le portier local pour remettre son équipe devant (1-2).

Après vingt deux minutes de pénalité dans les deux premières périodes, la rencontre se calme et aucune faute n'est à signaler dans le dernier vingt. Plzeň force le verrou adverse pour égaliser mais la porte est définitivement fermée et le portier de la Bohême du Sud ne cède pas jusqu'au bout.

Victoire serrée mais importante pour Brno qui prend la septième place provisoirement avant que les autres équipes ne jouent demain. Plzeň reste à portée de la zone rouge.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Dominik Furch

** : Martin Kohout

* : Petr Zámorský Škoda Plzeň -: 1-2 (1-1, 0-1, 0-0)Plzeň qui a quitté la dernière place la semaine dernière avec un succès étriqué espère poursuivre sa remontée. La Kometa part favori pour cette rencontre elle qui a remporté quatre victoires sur les cinq derniers matchs.La partie démarre fort et sur un bon rythme, plus tranchants les visiteurs ouvrent logiquement la marque. Les locaux plient en défense,contourne la zone et envoie un puissant lancer au fond profitant d'un écran important devant la cage, que les arbitres après visionnage considère comme valable et non comme interférenceLes Indiens parviennent à équilibrer le jeu et vont revenir au score en profitant d'un jeu de puissance. Comme souvent, le danger vient de, son tir meutrier de la bleue est dévié dans l'angle parqui l'expédie au fond dans une immense clameurLe tiers médiant est très disputé mais aussi haché par de vilains gestes et des fautes nombreuses. Les locaux sont en double powerplay en début de période mais ils ne peuvent pas en profiter.virevolte pour tenir le score. Brno parvient à revenir dans la partie et réussi mieux à utiliser ses powerplays.récupère la rondelle dans le slot, il se retourne et vient fusiller le portier local pour remettre son équipe devantAprès vingt deux minutes de pénalité dans les deux premières périodes, la rencontre se calme et aucune faute n'est à signaler dans le dernier vingt. Plzeň force le verrou adverse pour égaliser mais la porte est définitivement fermée et le portier de la Bohême du Sud ne cède pas jusqu'au bout.Victoire serrée mais importante pour Brno qui prend la septième place provisoirement avant que les autres équipes ne jouent demain. Plzeň reste à portée de la zone rouge.*** : Dominik Furch** : Martin Kohout* : Petr Zámorský © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur