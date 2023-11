Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Plus de peur que de mal Le Sparta s'impose logiquement ŕ Olomouc non sans frayeur en fin de partie Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 16/11/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Sparta Praha : 1-3 (0-0, 0-1, 1-2)



Photographe : Michal Struž pour hc-olomouc.cz Le Sparta Praha de Kovář l'emporte ŕ Olomouc

En match avancé de la journée de ce vendredi, Olomouc qui reste sur deux revers d'affilée, compte cinq blessés et occupe une modeste dixième place reçoit le Sparta. Il a gagné ses deux derniers matchs et s'il l'emporte passera provisoirement deuxième.

Le premier tiers est globalement dominé par les Pragois qui ne sont toutefois guère transcendant, le score reste donc logiquement vierge entre des locaux endormis et des visiteurs peu percutants. Dès la reprise du deuxième tiers, Praha débloque son compteur. Mikliš fait une très longue passe jusqu'à Chlapík qui breake, son premier tir est repoussé par Konrád mais le puck traîne le long de sa botte, Chlapík suit et récupère pour pousser dans l'angle (0-1).

Le deuxième tiers est très houleux et les deux équipes multiplient les fautes, mais les powerplay restent bredouilles et le score ne bouge pas. Le HCO est à la dérive en dernière période et commet une nouvelle faute, cette fois le jeu de puissance adverse fait le métier. Kestner entre en zone et d'un tir décroisé impeccable double la mise (0-2).

Dans la foulée, Praha est sanctionné, le powerplay des coqs sort enfin du brouillard et va faire mouche. Navrátil en fond de zone profite du trafic devant la cage pour rapprocher la marque (1-2).

Olomouc se réveille enfin et va mettre la pression sur le but adverse. Les locaux sortent leur gardien, Kovář s'en sort bien avec de la chance sur les rebonds. Chlapík récupère et lance au loin dans la cage vide (1-3).

L'ultime pressing local ne donne rien. Le Sparta l'emporte logiquement mais s'en sort bien en fin de partie car il aurait bien pu être rejoint. Une victoire synonyme de deuxième place provisoire pour les Pragois, qui peuvent la perdre si Litvínov l'emporte demain chez la lanterne rouge. Troisième revers d'affilée pour Olomouc qui a été bien trop fantômatique durant la majorité de la rencontre.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Filip Chlapík

** : Josh Kestner

