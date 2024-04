Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Premier finaliste ! Le Dynamo remporte un nouveau match ŕ incroyables rebondissements pour rejoindre la finale pour la premičre fois depuis douze ans Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/04/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice : 5-6 (0-4)



hcdynamo.cz Le Dynamo Pardubice rejoint la finale de l'extraliga

Litvínov qui a perdu les trois premiers matchs de la série n'a plus le choix, ce soir il faut gagner sinon c'est l'élimination. En face, le Dynamo a un succès de la finale espère conclure le plus vite possible, donc dès ce soir.

Les locaux attaquent comme des morts de faim et profitent rapidement d'une perte de palet et d'une erreur des chevaux pour ouvrir la marque. Ondřej Kaše récupère une mauvaise relance à la bleue et empêche la sortie de zone, il remet derrière lui pour son frère David qui seul face au but ouvre la marque salué comme il se doit par la patinoire (1-0).

Les locaux restent les plus dangereux mais sont pénalisés et doivent reculer, sous pression ils parviennent à tenir et tuer la faute. Le Dynamo a retrouvé le contrôle du palet et ne le lâche plus. Vála fait une longue passe jusqu'à Mandát qui seul en break vient égaliser entre les jambes du portier (1-1).

Le jeu s'équilibre à un fort niveau et sur un rythme agréable. Pardubice est pénalise presque au quart d'heure de jeu. Le powerplay s'installe et vient titiller le gardien, Kousal charge et se retrouve lui aussi sanctionné. A cinq contre trois, Litvínov ouvre les brêches, David Kaše dans le cercle droit mime le tir et vient déjouer le portier visiteur côté mitaine (2-1).

Le Dynamo tue la deuxième faute et repart au front. La pression monte sur le but local toujours bien défendu par Tomek. Litvínov tient bon et à la toute fin de tiers retrouve son peps offensif avec un contre mortel. Kirk en échappée solitaire gagne son duel et double l'avance pétrochimiste (3-1).

A l'entame du tiers, les visiteurs changent de gardien, Pavlát entre en jeu pour la première fois des playoffs. Quelques erreurs dynamistes en début de tiers font craindre une déroute du leader du championnat. Mais cette crainte se dissipe vite. Pardubice fonce dans l'autre sens, Košťálek envoie un missile de la bleue qui fait trembler les filets locaux (3-2).

Le Dynamo continue de jouer fort et va effacer son retard trois minutes plus tard. Une fois encore c'est des défenseurs que vient le salut. Le coup de douze de Čerešňák depuis la ligne bleue permet d'égaliser (3-3).

Les visiteurs poursuivent leur domination mais une faute vient briser cette tendance. Pardubice tient bon et parvient à tuer la faute. Le Dynamo repart dans l'autre sens, sur un contre excellent, il prend les commandes de la partie. Sedlák contre, il sert Hyka plein axe, ce dernier remet très intelligemment à Sedlák qui vient faire trembler les filets (3-4).

Le Dynamo continue de presser et les locaux paniquent et font des erreurs que le leader du championnat va exploiter. Une perte de palet derrière la cage profite à Vondráček qui remet plein axe à Poulíček qui vient faire trembler les filets, salué par le petit groupe de fans rouges (3-5).

Litvínov sort son gardien et Zajíček monte sur la glace pour tenter de faire face à la furia des chevaux. Il est rapidement mis à contribution mais parvient à tenir bon jusqu'à la sirène. Les contres-offensives locales sont également dangereuses mais aussi infructueses. hcverva.cz Un 4čme match trčs offensif entre Litvínov et Pardubice

Le dernier tiers est tendu et stressant, Litvínov contrôle le palet et attaque, mais essaie de ne pas trop se découvrir pour bloquer les contres du Dynamo toujours dangereux. Zajíček multiplie les parades, mais finit par céder. Hyka contourne la cage locale et dépose une offrande au deuxième poteau où Pánik vient pousser au fond (3-6).

Peu après, Pardubice est pénalisé ce qui permet aux pétrochimistes de renverser la vapeur, il reste moins de sept minutes il faudra charbonner pour espérer sauver sa tête. Les locaux sortent leur gardien pour jouer en double avantage numérique, Zīle slape de la bleue, le palet est dévié par un joueur du Dynamo puis sans doute par un joueur local avant de terminer au fond (4-6).

Le gardien reste sur le banc et Litvínov continue de presser. Kirk en break voit son tir bloqué par Pavlát mais celui ci relâche la rondelle, Koblasa propulse le rebond au fond (5-6).

En deux minutes les pétrochimistes sont de retour et se ruent à l'assaut pour égaliser. La pression monte sur la cage de Pardubice. Alors qu'il ne reste que deux minutes à jouer, Litvínov prend son temps mort. Les locaux font tourner le palet mais les tirs proposés sont bloqués par Pavlát. Le Dynamo se dégage bien et tient jusqu'au bout, il remporte au forceps ce quatrième match et rejoint la finale pour la première fois depuis 12 ans ! Il avait d'ailleurs été champion cette année là, un bon signe pour les chevaux ? Comme hier, le retour incroyable en fin de match des pétrochimistes ne leur a pas permis d'égaliser. Fin de parcours pour Litvínov après une saison éblouissante et un courage de tous les instants en playoffs.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : David Kaše

** : Tomáš Hyka

