Sparta Praha : 2-5 (0-4)

Mountfield HK - Dynamo Pardubice : 0-1 (1-3)



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Le Sparta élimine Liberec en quatre matchs

Liberec dos au mur n'a plus d'autre solution que de l'emporter face au Sparta. La partie démarre de la pire des manières pour les locaux, ils se font surprendre en contre, Forman sert Buchtele au second poteau, son tir puissant ouvre la marque après seulement 1'39 de jeu. Praha est pénalisé peu après mais le powerplay local n'en profite pas vraiment. L'initiative reste aux mains des spartiates qui font le jeu, logiquement ils s'en vont doubler la mise. Irving à l'entrée du cercle droit envoie un lourd lancer, Král se troue complètement et laisse filer dans sa cage. Malgré un nouveau powerplay juste après ce but, les tigres blancs n'en profitent toujours pas. Ils semblent vraiment perdus sur leur propre glace et l'élimination est de plus en plus proche. Au second tiers, Liberec semble un peu mieux mais continue de gaspiller ses nombreux powerplays. Finalement sur une offensive anodine, Perez récupère à l'entrée de zone, son tir lointain termine au fond face à un gardien pragois surpris. Juste après, le Sparta est encore pénalisé, cette fois la porte s'ouvre. Najman récupère dans le coin de la glace, il sert dans le slot Rychlovský qui égalise dans une bronca terrible. Praha se reprend en fin de période mais le score en reste là après deux tiers. Comme la veille, les Bílí Tygři s'effondrent au dernier tiers. Chlapík récupère en zone offensive, il met en retrait dans le haut slot pour Forman qui envoie un missile au fond. Liberec tente de reprendre pied en powerplay, mais en vain. L'offensive pragoise, elle, tourne parfaitement, Mikliš dans l'angle qui dévie au deuxième poteau pour Horák qui n'a plus qu'à pousser au fond. Les locaux semblent au tapis, ils tentent bien encore quelques lancers, mais sans danger pour Kovář. Foutus pour foutus, les Bílí Tygři sortent leur gardien. L'occasion pour Forman de marquer en cage vide son deuxième but et son troisième point du soir. Le Sparta balaye son adversaire et se qualifie en quatre manches sèches pour les demi-finales. Liberec n'a pu peser qu'aux deux premiers matchs et a bien eu du mal à domicile, ses partisans seront sans doute très déçus.

Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Will blanchit, le Dynamo remporte une 3e victoire contre Mountfield

Mountfield vainqueur aux tirs au but au match 3 dans une partie controversée, espère égaliser contre Pardubice qui veut reprendre le large. Le premier tiers est serré et disputé, les deux équipes se rendent coup pour coup même si le Dynamo impose son tempo. Le score ne bouge pas et le premier tiers s'achève sans but. Le rythme accélère au retour des vestiaires, les chevaux dominent toujours. Paulovič d'un puissant lancer à mi-zone parvient logiquement à donner l'avantage aux visiteurs. Ce but a le don de réveiller Hradec Králové. Les visiteurs se montrent déterminés et extrêmement dangereux. Les tirs se multiplient mais la porte reste close, Will multiplie les parades et tient son équipe devant jusqu'au bout. Le Dynamo qui s'est fait des frayeurs au tiers médiant revient bien au début du dernier et remet la pression sur la cage très bien défendue par Pařík. Une faute tombe sur le casque des locaux, mais comme depuis les débuts de ces playoffs, le powerplay des chevaux est transparent et ne donne rien. Klíma contre seul, il s'étale devant la cage, l'arbitre accorde une faute extrêmement sévère. Mountfield a une occasion de revenir, mais de nombreuses maladresses devant la cage ne débouchent pas sur un tir. Le temps file en faveur des visiteurs, Pardubice tient et s'offre même des occasions de tuer le match, loupées. Tant mieux pour le suspense, Mountfield presse et sort son gardien, la défense du Dynamo se sacrifie pour bloquer les tirs. Zohorna récupère et lance vers la cage vide, l'arbitre dévie involontairement le palet qui manque le but. Le banc rouge explose de colère, mais l'engagement est remis en défense. HK perd ses nerfs Okuliar charge Will, Blain fait trébucher Zohorna qui lui met un coup. Les trois joueurs sont envoyés en prison et on va réengager en zone défensive locale pour cinq secondes. Le Dynamo l'emporte pour la troisième fois de la série, plus qu'un succès et c'est les demis.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Will (Dynamo Pardubice)

** : Miroslav Forman (Sparta Praha)

