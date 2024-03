Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Présentation du premier tour des playoffs La saison de l'Extraliga tchèque est terminée, les quatre premiers sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts. Huit équipes s'affrontent en huitièmes de finale pour les rejoindre, tour d'horizon Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 04/03/2024 à 14:33 Tweeter



1ère série (5ème-12ème) : Verva Litvínov - Škoda Plzeň : 65 - 35

Tomek le gardien titulaire a su prouver son utilité et sa force, bien épaulé par Zajíček. Les Lettons, Jaks et Zīle contrôlent la défense des raffineurs, notons aussi la présence solide de Baránek. Cependant c'est bien l'arrière-garde la fragilité de Litvínov avec pas moins de 165 buts encaissés, soit la pire des qualifiés pour les playoffs, seul Kladno, dernier, fait pire. En effet l'offensive des chimistes tourne, c'est la quatrième du championnat, menée de main de maîtres par les impressionnants frères Kaše. Ondřej est le meilleur compteur du club avec 54 points et le troisième de la ligue, son frère David le suit avec 43 points, Hlava, Koblasa et Abdul dépassent tous les quarante points. Kirk est à trente.

Litvínov aligne une très belle équipe qui part favorite pour ce premier tour, elle pourrait même bien continuer sa surprise en playoffs, si elle parvient à tenir bon derrière. hcverva.cz Litvínov en pleine forme affronte Plzeň en difficultés

Plzeň réalise une saison encore compliquée, rapidement distancés les Indiens sont restés en queue de peloton toute l'année, mais assurant tout de même assez vite leur place en playoffs car en sachant gagner contre leurs adversaires directs. La fin de saison a été particulièrement difficile avec cinq défaites consécutives. Douzième comme l'an passée, Plzeň affronte donc une fois encore la meilleure équipe du premier tour. Sa force c'était son portier, mais ce dernier est parti chez le leader, Hlavaj est donc titulaire somme toute efficace, bien suppléé par Klouček arrivé en échange. Sa perle offensive, Zámorský lui sera donc utile en playoffs, avec notamment sa mine de la bleue, par contre il faudra se passer de Jiříček blessé. Laakso, Piskáček et Dujsík devront s'employer pour contenir leur adversaire. Devant cela va s'avérer compliqué en série, le meilleur compteur local, Holešinský s'est blessé à l'épaule au dernier match, et on souhaite qu'il revienne vite au jeu, déjà que le deuxième pointeur, Lev est lui aussi à l'infirmerie depuis quinze jours. Les Nordiques, Rekonen et Söderlund doivent prendre le relais avec Indrák, Pour ou Schleiss.

Décimés par de très importantes blessures, si les Indiens ne recouvrent pas vite ces joueurs clés, ils auront du mal à peser. L'an passée ils avaient failli créer la sensation, pas sûr qu'ils puissent le faire cette fois.

2ème série (6ème-11ème) : Motor České Budějovice - Energie Karlovy Vary : 60 - 40



České Budějovice qui avait manqué les playoffs l'an dernier suite à une saison dantesque, n'a pas réédité la contre performance et à l'issue d'une saison maîtrisée d'un bout à l'autre termine sixième à égalité de points avec la cinquième place et à seulement trois petites unités des places protégées. Hrachovina tient toujours le fort avec talent, son back-up Strmeň est également très satisfaisant. C'est un point fort pour les automobilistes. La défense est équilibrée même si elle explose certains soirs, Štencel mène la danse derrière, avec Pýcha, Doudera et Hovorka. L'offensive du Motor est toujours tractée par l'inévitable Gulaš qui atteint les quarante points. Les renforts, Harris, Kondelík et Ordoš ont également fait une excellente saison. Photographe : Petr Tibitanzl pour hcmotor.cz Le Motor affronte Karlovy Vary au premier tour des playoffs

Karlov Vary a bien démarré sa saison et s'est rapidement calé dans le milieu de tableau. Progressivement, l'Energie a commencé à manquer et la descente s'est amorcée. De plus en plus bas, KV a atteint la limite de l'élimination des playoffs et l'accélération finale de CB est donc bien armé pour franchir ces huitièmes de finale dans un premier temps.Karlov Vary a bien démarré sa saison et s'est rapidement calé dans le milieu de tableau. Progressivement, l'Energie a commencé à manquer et la descente s'est amorcée. De plus en plus bas, KV a atteint la limite de l'élimination des playoffs et l'accélération finale de Les joueurs de la cité thermale se reprennent et terminent avec deux belles victoires pour assurer une finalement onzième place. Devant les filets, Frodl reste un excellent gardien capable de voler un match à lui seul, Habal est plus fragile mais c'est le remplaçant. La défense comporte des trous parfois, Plutna, Huttula ou Bartejs font bien de leur mieux mais devront vraiment serrer en playoffs. L'offensive a parfois des coups de génies et est plutôt équilibré, Gríger mène la barque avec 33 unités, Rachůnek, Černoch, Procházka, Hladonik, Beránek, Kangasniemi dépassent tous la vingtaine. Par contre, Jiskra blessé à la main a manqué les deux derniers matchs et reste très incertain pour les séries. Cet équilibre des lignes sera un atout pour que Karlovy Vary déjoue les pronostics à ce premier tour des playoffs.

Dans les confrontations de la saison régulière, l'Energie a remporté les deux premiers matchs de justesse (dont un aux tirs au but) tandis que le Motor a gagné nettement les deux derniers.





3ème série (7ème-10ème) : Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc : 60 - 40



Liberec a connu une saison contrastée faite de hauts et de bas. Le début de saison a été laborieux pendant le premier mois de compétition. Les tigres blancs se sont bien repris à l'approche de l'hiver ont su remonter jusque dans les places protégées, mais leur irrégularité et leur faiblesse défensive leur à coûté un siège directement qualificatif pour les quarts. Les Bílí Tygři se contentent d'une bien modeste septième place. Devant la cage, Král est solide et fait une bonne saison où il est devenu titulaire devant Hrenák le Slovaque qui est plus décevant. Le gros point noir de Liberec c'est sa défense, la deuxième pire de la ligue a égalité avec Litvínov et juste devant Kladno. Melancon se démène pourtant mais il est bien seul. Ivan, Budík ou Knot sont en retrait et ne parlons pas des autres. Il faudra à tout prix resserrer les boulons pour la suite. Par contre l'offensive des tigres blancs tourne comme un avion, Filippi le meilleur compteur du championnat a inscrit 63 points ! Rychlovský, Najman et Flynn sont au dessus de quarante points ! Par contre Vlach est blessé. Il faudrait bien continuer ronronner devant et tenir les vannes derrière pour passer le premier tour, normalement cela semble à portée. Photographe : Jiří Princ pour bilitygri.cz Liberec semble favori contre Olomouc au premier tour

Olomouc termine sa saison dixième, les coqs l'avaient bien entammés et pouvaient espérer faire mieux. Cependant ils ont glissé vers le bas progressivement et ont finit la saison sur une interminable accumulation de mauvais résultats. Ils ont été battu sept fois sur leurs huit derniers matchs. Pas de quoi entrer dans les playoffs en confiance. Devant le but, Konrád continue d'être un gardien de tout premier plan avec de très bonnes stats, son remplaçant, Sedláček est plus inconstant. La défense reste poreuse, Sirota et Ondrušek sont bien seuls et deux défenseurs blessés pour les playoffs ne sont pas en mesure de rassurer avant d'afftoner la deuxième offensive du championnat. Navrátil est le meilleur compteur du HCO avec 37 points, Kunc, Nahodil et Orsava sont plus loin mais dépassent la vingtaine. L'équilibre d'une offensive efficace peut être un atout face une défense adverse fragile.

Olomouc n'a pas grand chose à perdre et abordera ces playoffs sans pression, mais sans l'avantage de la glace il lui faudra cadenasser l'accès à sa zone pour ne pas exploser en vol.

Lors de la saison régulière, Liberec a remporté, de plus assez nettement, trois des quatre rencontres entre les deux équipes.





4ème série (8ème-9ème) : Mountfield HK - Vítkovice Ridera : 55 - 45



Mountfield vice-champion en titre a eu plus de mal cette année et termine finalement à un modeste huitième rang, mais juste assez, d'un souffle, pour recevoir au premier tour des playoffs. L'équipe de Hradec Králové a fait du yoyo toute la saison et a subit de longues séries de revers. Il faudra retrouver de la sérénité et de la régularité pour performer durant les séries. Les confusions signalées, l'ont particulièrement été devant la cage, finalement l'arrivée de Lukáš a stabilisé la garde des filets, le jeune Pařík très prometteur semble être lui aussi le nouvel atout de HK. La défense est plutôt efficace, Blain et Pavelka sont les plus en vue. La blessure de Bohumil risque de peser sur la défensive de Mountfield. L'offensive est plus en retrait et marque moins. Elle tourne presque exclusivement sur l'excellent Slovaque Okuliar auteur de 45 points ! Le trio canadien est efficace également, Lalancette, Estephan, Jasper. Šťastný atteint lui aussi les vingt points. Jordann Perret fait une très bonne saison avec 19 points (10 buts, 9 assistances).

Mountfield qui a l'avantage de la glace devra se méfier de son adversaire qui a un certain nombre de similitude à lui. Il lui faudra retrouver de la cohésion et de la fiabilité dans tous ses aspects du jeu pour tenter des playoffs aussi réussis que l'an dernier. Photographe : Stanislas Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield et Vítkovice se défient dans une série équilibrée

Vítkovice a connu une saison bien décevante par rapport à celle de l'an dernier ou de son incroyable parcours européen en demi-finale de la CHL. Le début de saison a été absolument épouvantable plongeant les mineurs dans les profondeurs du classement. La fin de saison a vu les joueurs d'Ostrava retrouver enfin leurs sensations et remonter progressivement au classement. Ils ont même atteints le huitième rang, mais une défaite aux tirs au but en dernière journée les fait glisser neuvième, sans l'avantage de la glace. Klimeš a réalisé une saison incroyable avec le meilleur porcentage d'arrêts de la ligue 92,99% et 7 blanchissages, le meilleur résultat du championnat. Il a été le grand artisan du sauvetage des siens. La défense a su rester cohérence, Raskob, Stuart ou Mikúš sont bien en place, tout comme Yohann Auvitu avec 16 points (4 buts et 12 assistances). Kovář blessé depuis un mois ne réapparaîtra sans doute pas. L'offensive marque moins que ses concurrents, Lakatoš le meilleur compteur (29 points), s'est blessé au dernier match de la saison, et reste incertain, son absence serait catastrophique pour les mineurs. L'infirmerie est d'ailleurs bien remplie devant, puisque Dej qui s'est cassé un doigt mi-janvier ne reviendra pas. Kalus est également absent depuis un mois. Les frères Bukarts doivent guider l'offensive, avec l'Américain Krieger, Barinka ou Zdráhal. Première saison en demi-teinte pour Claireaux avec 10 points (4 buts, 6 assistances).

Remake de la demi-finale de l'an passée, mais cette fois au premier tour entre deux équipes moins armées que sur le dernier exercice. Avec l'avantage de la glace et la cascade d'importante blessures adverse, Mountfield à toutes les cartes en main mais ce ne sera pas aisée.

Les matchs se déroulent mercredi 6, jeudi 7 chez le mieux classé, samedi 9 chez le moins bien classé et si besoin dimanche 10 chez le moins bien classé et mardi 12 chez le mieux classé.



