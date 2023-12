Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Remonter de la mine Les mineurs de Vítkovice signent une deuxičme victoire de suite et poursuivent leur remontée Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/12/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav : 2-0 (0-0, 0-0, 2-0)



Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Vítkovice poursuit sa remontée aprčs avoir battu Mladá Boleslav

Vítkovice reste sur deux victoires en trois matchs et espére poursuivre sa remontée en recevant Mladá Boleslav, lanterne rouge du championnat.

Le premier tiers est morne et peut entraînant, les deux équipes se neutralisent dans un espèce de faux round d'observation équilibré et sur un petit rythme. Au tiers médiant, Vítkovice commence à augmenter le rythme de jeu. Les tirs sont plus nombreux et un peu plus précis mais Růžička tient la porte solidement fermée. Le BK parvient aussi à lancer quelques offensives mais sans résultat non plus. C'est donc sur un score vierge que s'achèvent les quarante premières minutes de jeu.

Les lions accélèrent au dernier tiers et mettent un bon pressing sur la cage locale, mais Klimeš repousse avec brio les tentatives adverses. Les visiteurs sont pénalisés, mais malgré de belles tentatives en powerplay, les mineurs restent encore bredouilles. Alors que MB reprend sa domination, Lakatoš part seul en break, mais il bute sur le portier des lions. Le puck reste à l'offensive et Lakatoš récupère dans le coin, il remet dans l'axe à Kalus qui fait enfin trembler les filets (1-0).

Les visiteurs retournent à l'offensive, mais toujours sans succès. Ils se font de nouveau piéger en break. Barinka contre, son tir est repoussé mais il glisse dans l'axe pour Raskob, au lieu de lancer, il glisse parfaitement au second poteau où Fridrich n'a plus qu'à pousser au fond (2-0).

Mladá Boleslav encaisse durement le coup, un powerplay en fin de match, lui donne encore l'occasion de pousser mais la porte reste fermée. Klimeš blanchit avec 28 arrêts.

Vítkovice remporte une deuxième victoire de suite et une troisième sur ses quatre derniers matchs. Il prend le large à la dernière place qualificative et peut espérer grimper plus encore. Mladá Boleslav continue de s'enfoncer.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lukáš Klimeš

** : Dominik Lakatoš

