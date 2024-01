Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Replacement Liberec se rapproche des places protégées en gagnant un match important. Le Sparta vire en tęte, les Oceláři suivent. Mountfield arręte sa chute. En bas, Plzeň et Karlovy Vary l'emportent trčs nettement. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/01/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary : 1-6

BK Mladá Boleslav - Oceláři Třinec : 2-3 TAB

Škoda Plzeň - HC Olomouc : 8-0

Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice : 4-1

Mountfield HK - Rytíři Kladno : 4-2

Sparta Praha - Vítkovice Ridera : 2-1



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Liberec domine le Motor et grimpe au cinquičme rang

Les Bílí Tygři remportent un match clé en haut de tableau face à České Budějovice. Dans un premier tiers serré et étouffant aucune des équipes ne trouve la faille. Puis les tigres rugissent en deuxième période. Flynn ouvre la marque pour les locaux, 30 secondes plus tard, Rychlovský a doublé la mise. Le Motor tangue, est au plus mal et deux minutes plus tard encaisse un troisième but signé Najman, la messe est dite. Les locaux n'ont pas dit leur dernière mot et dominent la fin de période en vain. Au dernier tiers, le match est à sens unique en faveur de CB. Toman débloque enfin le compteur local après 57 minutes de stérilité. Il ne reste plus beaucoup de temps, les automobilistes retirent leur gardien pour jouer un dernier atout. Ils encaissent un dernier but en cage vide de Vlach. Liberec s'impose avec brio et récupère la cinquième place de son adversaire du jour. Les tigres blancs ne sont plus qu'à trois points des places protégées mais avec un match d'avance. Le Motor descend au sixième rang mais avec deux matchs de moins que son concurrent du soir.

Le Sparta s'impose d'une courte tête à domicile contre Vítkovice. Mais la victoire est cruciale car Praha vire provisoirement en tête de l'extraliga tchèque, avec cependant trois matchs d'avance sur Pardubice qui a disputé la Coupe Spengler cette semaine. Au premier tiers, Peterek ouvre le score pour les mineurs. Un doublé de Horák au tiers médiant renverse la rencontre en faveur des locaux. Vítky mitraille jusqu'à la deuxième pause mais ne peut revenir. Les mineurs continuent de pousser mais ils ne peuvent plus déjouer Kovář et s'inclinent.

Les Oceláři ont peiné pour l'emporter sur la glace de Mladá Boleslav et perdent un point dans l'affaire. Dans un premier tiers dominé, Kurovský ouvre logiquement le score pour les locaux. Il ne faut que vingt secondes à Pavlík pour égaliser, premier but de la saison pour le défenseur. Les métallurgistes continuent de dominer au tiers médiant, Voženílek profite d'un powerplay pour les remettre devant au tableau d'affichage. Mladá Boleslav hausse le ton en dernière période, les tirs pleuvent mais en vain. Finalement à dix secondes du terme, Fořt égalise et fait exploser l'arena. Les dragons contrôlent la prolongation mais ne peuvent l'emporter, ils le feront à l'issue de la séance de tirs au but. Le BK prend un bon point et revient un peu sur l'avant dernière place.

Mountfield met fin à sa série de quatre défaites de suite en l'emportant à domicile contre Kladno. C'est en powerplay que les lions ouvrent le score grâce à Perret. La fin de première période est efficace puisque chaque équipe marque deux fois dans les cinq dernières minutes. Le Français, Perret récolte une assistances. Les Rytíři écrasés sous les fautes en période médiane, peinent à redresser la tête. Ils vont mieux au dernier tiers mais malgré leurs efforts ne peuvent égaliser, Jergl conclut en cage vide.

hcverva.cz L'Energie de Jiskra écrase Litvínov et remonte 9čme

L'Energie s'impose avec brio à Litvínov et grimpe au neuvième rang. Un début de match en fanfare pour les visiteurs, en trois minutes ils marquent à trois reprises. Les pétrochimistes KO, parviennent à réduire cependant le score avant la première sirène. Les locaux reprennent pied au tiers médiant et dominent le jeu, cependant ils peinent à se montrer constructifs et dangereux devant la cage défendue par un solide Habal. Dès l'entame du dernier tiers, Beránek marque son deuxième but de la soirée pour creuser l'avance des siens. Litvínov sombre en fin de rencontre, Jiskra marque en powerplay avant un deuxième but 30 secondes plus tard. Les locaux sortent leur gardien mais il est trop tard, ils ne peuvent plus inverser la donne et s'inclinent bien lourdement pour ce premier match de l'année.

Plzeň démarre l'année sur les chapeaux de roues avec une victoire tonitruante à domicile face à Olomouc. Dans cette démonstration, Zámorský termine à trois points, Dujsík, Holešinský, Indrák, Rekonen, Matýs, Straka marquent eux deux points. Pavlát blanchi avec 29 arrêts. Les Indiens reviennent à deux points de leur adversaire du jour.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vít Jiskra (Energie Karlovy Vary)

** : Petr Zámorský (Škoda Plzeň)

