Vítkovice Ridera : 2-3 (1-0, 0-1, 1-2)



rytirikladno.cz Vítkovice remonte en infligeant à Kladno sa 15e défaite de suite

Les Rytíři battus lors de leurs quatorze dernières rencontres reçoivent Vítkovice qui espèrent bien profiter de ces matchs en retard pour se replacer dans le ventre mou.

Les locaux sont pénalisés dès les premières secondes de jeu mais ils parviennent à tenir bon. Ils renversent ensuite la tendance et se montrent dangereux. Les mineurs jouent le contre mais sans plus de résultat au tableau d'affichage. Sur un bon contre, les chevaliers ouvrent la marque. Jarůšek subtilise le palet sur un mauvais changement de ligne visiteur, il fonce au but et dévie parfaitement au second poteau pour Bláha qui n'a plus qu'à envoyer au fond (1-0).

Le jeu s'équilibre dans ce premier vingt, et le score ne bouge plus jusqu'à la première sirène. Ostrava démarre bien le deuxième tiers mais ne trouve toujours pas de solution face à Mitens. Finalement sur un contre anodin, Kotala se retrouve seul face au portier letton et vient le fusiller à bout portant pour égaliser (1-1).

Kladno renverse progressivement la tendance et se montre à son tour dangereux, les parades nombreuses de Klimeš maintiennent le score de parité. Un powerplay relance Vítkovice à la mi-tiers, mais une fois encore, les mineurs sont bredouilles.

Dès l'entame du dernier tiers, les Silésiens sont pénalisés et le powerplay local s'installe pour la première fois de la partie. Tralmaks à l'entrée du cercle droit envoie un missile dans le but d'Ostrava dans une immense clameur (2-1).

Kladno continue son pressing mais sans succès, Vítkovice tente de repartir et récupère un nouveau powerplay, une fois encore ils vendangent et ne peuvent revenir. Même au retour à cinq, les visiteurs maintiennent le jeu en zone offensive. Zdráhal dévie de l'autre côté de la zone pour Raskob, la puissante reprise de l'Américain finit au fond (2-2).

Les Rytíři repartent au front et Tralmaks est tout prêt de redonner l'avantage, mais le rebond lâché par le portier visiteur est dégagé par la défense. Vítky repart, Lakatoš remet dans son dos plein axe pour Kotala qui fonce et déjoue le gardien pour donner l'avantage aux siens (2-3).

Sideroff break mais il reçoit un coup de crosse sur les mains, l'arbitre siffle le tir de pénalité. Il fonce au but, fait coucher le gardien et longe la cage mais Klimeš au sol capte de la mitaine. Les locaux peinent ensuite à se relancer, en fin de partie ils récupèrent un powerplay. Ils sortent leur gardien pour tenter de revenir, en vain.

Quinzième revers de suite pour Kladno qu'on ne voit plus comment ils pourraient éviter le barrage. A l'inverse, succès capital pour Vítkovice qui passe dixième en gagnant deux places d'un coup. Les deux équipes se retrouvent dès demain pour une revanche toujours à Kladno, et toujours pour un match en retard.



*** : Jakub Kotala

** : Lukáš Klimeš

