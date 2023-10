Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Trčs rapide en haut de classement Le Dynamo Pardubice et Litvínov gagnent encore pour mener le tableau ŕ vive allure. Mountfield reste ŕ l'embuscade, plus bas, Třinec et Olomouc se relancent Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/10/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav : 4-1

Energie Karlovy Vary - Verva Litvínov : 1-4

Rytíři Kladno - Mountfield HK : 3-4 ap

HC Olomouc - Škoda Plzeň : 3-2

Dynamo Pardubice - Kometa Brno : 5-3



Photographe : Nikola Křížová pour hokejkv.cz Litvínov remporte une 7e victoire de suite ŕ Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav : 4-1Energie Karlovy Vary -: 1-4Rytíři Kladno -: 3-4 ap- Škoda Plzeň : 3-2- Kometa Brno : 5-3

Karlovy Vary qui a bien commencé sa saison reçoit l'épouvantail de ce début de saison, Litvínov qui reste sur six victoires d'affilée. La partie démarre fort, Jurčík dans le haut slot profite du trafic pour ouvrir la marque après à peine deux minutes de jeu. Le match va à toute allure et profitant d'un powerplay, Jaks y va de son célèbre coup de canon de la bleue pour doubler la mise. Les locaux accélèrent et finissent par réduire la marque tardivement sur un lancer lointain de Mikyska. Les raffineurs démarrent le deuxième tiers à toute allure. Hlava et Koblasa partent en break à deux contre un, le premier sert magnifiquement le second qui élargit l'avance des siens. L'Energie met du coeur à l'ouvrage mais ne parvient pas à réduire la mise, pire encore, c'est encore Litvínov qui creuse le score. Baránek laissé imprudement seul dans le haut slot troue le but sur un copier coller du premier. Karlovy Vary fait l'effort pour réduire la note mais ne parviendra plus à déjouer Zajíček bien à l'aise dans ses bottes.

Le champion en titre, Třinec s'est relancé à domicile après deux défaites d'affilée en corrigeant Mladá Boleslav. Dans un premier tiers où ils ne sont pas à la fête, ce sont pourtant les dragons qui ouvrent la marque par l'inévitable Daňo. Les efforts des verts leur permettent d'égaliser au tiers médiant par Aaltonen. En dernière période, les locaux passent l'épaule en marquant à deux reprises avant une dernière réalisation en cage vide.

Olomouc revient à la huitième place en s'imposant d'une courte tête face à Plzeň désormais dernier. Menés en début de match, les coqs ont parfaitement renversé la tendance en marquant trois buts coup sur coup. Ils ont ensuite sécurisé leur avance en tenant face au retour des Indiens.

Photographe : Michal Dědič pour hc-kometa.cz Brno échoue ŕ Pardubice qui repasse premier

Le Dynamo doit l'emporter à domicile pour repasser devant mais face à Brno qui se relance bien ce ne sera pas chose aisée. Comme souvent les chevaux démarrent le premier tiers à toute allure et finalement ils sont logiquement récompensés. Sedlák en break dépose une offrande au second poteau pour Hyka qui pousse au fond et ouvre la marque. La domination locale se poursuit et Bučko double la mise en powerplay sur un lourd slap depuis la bleue. La réussite de Pardubice se poursuit au deuxième vingt et toujours en powerplay, Cienciala dans le cercle droit inscrit un troisième but. La Kometa inverse la tendance et son rapide pressing vers l'avant fait sauter le verrou, Gazda dans un angle complètement fermé parvient à trouver la faille sur un tir décroisé. Les locaux repartent dans l'autre sens mais se font surprendre en contre. Pospíšil dans le slot dévie parfaitement au second poteau pour Moses qui prolonge jusqu'au fond. Deux minutes plus tard en powerplay, Brno en powerplay a égalisé. Cingel devant la cage pousse le rebond dans la cage. Pardubice qui a laissé filer une avance de trois buts repart au charbon. Le match est agréable et très disputé. Hyka contourne la zone offensive, il dévie parfaitement de l'autre côté pour Čerešňák dont la reprise parfaite trompe Furch et redonne l'avantage au Dynamo. Brno presse pour revenir sans succès, Will tient bon. Sedlák vient conclure en cage vide, nouvelle belle victoire de Pardubice qui repasse en tête du championnat.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice)

** : Eduards Tralmaks (Rytíři Kladno)

*** : Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice)

** : Eduards Tralmaks (Rytíři Kladno)

* : Rok Macuh (HC Olomouc)







