TELH : Un départ logique Le Dynamo remporte le premier match de la demi-finale Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 31/03/2024 ŕ 21:00

Dynamo Pardubice - Verva Litvínov : 2-1 (1-0)



hcdynamo.cz Le Dynamo domine logiquement Litvínov au match 1

Première demi-finale de l'extraliga tchèque, le Dynamo invaincu à domicile en playoffs reçoit Litvínov invaincu à l'extérieur. Une belle opposition de style dans une Enteria Arena comble.Le début de match est plutôt équilibré mais progressivement les locaux prennent l'ascendant. Ils sont extrêmement dangereux devant le but adverse. Tomek multiplie les interventions et sa défense l'assiste plutôt bien. Litvínov fait preuve d'un réalisme extrême, sur une de ses rares occasions, Abdul en bout de zone envoie un puissant tir dans le trafic qui finit au fond (0-1).

Pardubice retourne au charbon et vient encore titiller les réflexes du portier visiteur, toujours excellents, malgré des trous plus importants dans sa défense qu'en début de partie. Du coup le Verva devient plus physique pour tenter de bloquer son adversaire, mais pour l'instant les arbitres laissent jouer. Musil est déséquilibré sur la bleue et tombe assis par terre, il parvient à transmettre à Paulovič qui fonce seul au but, d'un mouvement parfait il efface Tomek et vient égaliser dans la cage ouverte dans une immense clameur (1-1).

Les chevaux continuent de pousser, mais s'exposent aux dangereux contres visiteurs, comme celui de Kirk repoussé par Will et dont le rebond est écarté par la défense locale. La première sirène retentit sur ce score de parité. Le Dynamo revient très fort à l'entame du deuxième tiers mais ne parvient pas à passer devant. Sous pression, Litvínov concède une pénalité. A part un tir incroyable de Paulovič dans l'angle ouvert, repoussé in-exetrmis par Tomek, Le powerplay est complètement gâché par les locaux, l'arrière-garde pétrochimiste ayant bien su presser. Le Dynamo régale mais manque de réussite dans le dernier geste. Tomek fait de solides arrêts et les rebonds sont mal repris comme celui de Zohorna ou passe juste à côté comme la tentative de Vondráček.

Sur un contre Litvínov manque de repasser devant mais le palet rebondit sur l'épaule du gardien local. Pardubice continue de dicter sa loi, de jolies passes en retrait débouchent sur un lancer de Musil sur le gardien visiteur, mais Zohorna qui s'approche pour chercher un rebond est violemment bousculé, les pétrochimistes sont sanctionnés dans les derniers instants. hcverva.cz Tomek a longtemps retardé l'échéance

Les locaux démarrent en powerplay mais n'en font rien. Ils continuent de contrôler la rondelle, tentent bien quelques lancers mais se font à chaque fois renvoyer dans leur zone. Vála prend tout le monde de vitesse et se présente seul, son tir entre les pads de Tomek est freiné par le gardien, le palet rebondit dans l'équipement du portier et finit par doucement franchir la ligne (2-1).

Le Dynamo continue d'avancer mais quelques maladresses relancent Litvínov qui joue vite vers l'avant. La partie gagne en intérêt, Pardubice continue avec son jeu technique et posé mais toujours peu efficace. Les pétrochimistes lancent de dangereux contres que la défense locale peine a juguler mais le score ne bouge pas. David Kaše part complètement seul en break mais Will gagne le duel en repoussant du bout de la botte. En fin de partie, Litvínov prend son temps mort, sort son gardien. L'arrière-garde pardubicienne se regroupe et bloque efficacement le déploiement du jeu adverse. La sirène donne une nouvelle victoire à domicile pour le Dynamo qui prend les devants dans cette demi-finale, son écrasante domination s'achève sur un petit score et il faudra gagner en efficacité pour éviter d'être mis en difficultés dans la série. Match 2 dès demain, Litvínov espérera égaliser mais devra hausser le rythme, car sans son éblouissant gardien, la défaite aurait été bien plus salée.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Matěj Tomek

** : Matej Paulovič

