Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc : 4-1 (1-0, 0-1,3-0)



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři corrigent Olomouc et remontent au 7čme rang

Match en retard de la onzième journée qui a eu lieu hier, les Bílí Tygři dixièmes reçoivent Olomouc qui occupe le rang juste en dessous un match important pour les deux équipes qui tentent de remonter vers le milieu de tableau.

Il ne fallait pas arriver en retard à la Home Credit Arena ce soir, puisque Najman sur une offensive solitaire ouvre le score côté mitaine après à peine 1'16 de jeu (1-0).

Ce but d'entrée ne coupe pas les ailes aux coqs qui parviennent à bien se reprendre et à se montrer dangereux face à la cage locale. Král très sollicité s'interpose avec brio dans ce premier tiers et préserve l'avance de son équipe. Les BTL mènent des contres mais ne peuvent pas non plus scorer. A l'image de Faško-Rudáš qui voit son puissant tir dévié par la mitaine de Sedláček. Malgré deux powerplays les locaux ne peuvent creuser l'écart.

Dès la reprise, le HCO égalise. Bambula contourne la cage et vient pousser au fond après à peine 56 secondes de jeu (1-1).

Le deuxième vingt est haché par de nombreuses pénalités. Mais les powerplays des deux équipes tournent à vide. Dès la reprise du dernier vingt, les locaux sont encore pénalisés, mais encore une fois, Olomouc ne peut en profiter. Malmené, Liberec parvient à tenir bon et mieux encore à repasser devant. Sur un contre bien emmené par Najman, ce dernier dévie à l'ultime moment au second poteau, la reprise de Flynn termine au fond (2-1).

Olomouc tente de repartir mais se fait souvent mettre en danger en contre. Le bateau rouge tangue et finit par rendre les armes. Un contre parfaitement maîtrisé fait encore mouche. Flynn entre en zone et remet parfaitement en retrait à la bleue pour Ivan qui avance, et d'un tir impeccable profite de l'écran devant la cage adverse pour trouer le filet (3-1).

Les coqs repartent dans l'autre sens et s'installent à l'offensive, le temps file et Tomajko sort son gardien pour tenter l'ultime coup de poker. Derner récupère et dégage au loin, le puck retombe dans la zone offensive, Rychlovský est le premier sur la rondelle, il n'a plus qu'à prolonger et la pousser dans le but désert (4-1).

La rencontre s'achève sur un net succès de Liberec qui bondit au septième rang du classement. Olomouc reste onzième à quatre points de la zone rouge.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Oscar Flynn

** : Adam Najman

