Photographe : Daniel Kubelka pour hokejkv.cz Olomouc gagne à Karlovy Vary dans un match à rebondissements Energie Karlovy Vary -: 4-5 TAB (2-1, 2-3, 0-0, 0-0, 0-1)

Match en retard de la seizième journée qui s'est jouée hier, l'Energie fait du yoyo mais occupe une tout à fait correcte huitième place au général. Elle accueille pour cette partie, Olomouc qui traîne en bas de tableau mais qui a remporté deux de ses trois dernière rencontres.

La partie démarre vite côté local, Zetterberg dans l'angle pousse à plusieurs reprises et et parvient à glisser la rondelle entre la jambière et le poteau (1-0).

Karlovy Vary est plus dangereux surtout que le HCO est pénalisé plusieurs fois mais le score en reste là. Les coqs sont opportunistes et parviennent à égaliser. La passe d'Orsava rebondit sur une jambière adverse et reviennt au premier poteau sur la palette de Sirota qui n'en demandait pas tant pour égaliser (1-1).

Beaucoup pénalisés, les locaux parveniennent à tenir bon, leur accélération en fin de tiers finit par emporter le morceau, le score change sur un but également chanceux. Havlin met la rondelle au deuxième poteau, elle rebondit sur le patin du défenseur d'Olomouc qui la redirige bien involontairement dans son propre but (2-1).

Le deuxième vingt commence en trombe pour l'Energie, Rachůnek fait mine de contourner le palet avec la rondelle, mais il sert

Gríger dans l'axe, sa reprise impeccable creuse l'écart (3-1).

L'indiscipline locale permet de relancer les visiteurs. En effet, en double powerplay, Káňa réduit l'écart d'un tir en angle complètement fermé depuis le cercle droit mais qui vient trouer la lucarne (3-2).

Sur le deuxième powerplay, le slap de Řezníček permet aux coqs d'égaliser dans un concert de sifflets (3-3).

Karlovy Vary peine à retrouver un nouveau souffle et se fait encore prendre par la patrouille, le powerplay visiteur tourne. Beránek subtilise le palet à la bleue et fonce de l'autre côté seul, il gagne son duel et donne l'avantage en infériorité numérique (4-3).

Olomouc ne panique pas et retourne à son jeu de puissance, Řezníček slape,