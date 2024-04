Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Une sacrée partie Le Sparta remporte un match fou en fin de prolongation Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/04/2024 ŕ 21:00 Tweeter

hcsparta.cz Le Sparta arrache la deuxičme victoire en prolongation

Le Sparta vainqueur plutôt convaincant au premier match veut doubler la mise à domicile avant de se déplacer aux deux prochains matchs en Silésie. Třinec doit se reprendre et égaliser sous peine de se retrouver déjà dans une position peu enviable.

La partie démarre plutôt bien côté local, les tirs s'enchaînent et les Oceláři commettent une faute. Le powerplay est mal négocié et ne donne rien. Les dragons repartent dans l'autre sens et vont tester les réflexes du gardien local qui répond bien présent. La partie commence à prendre une vilaine tournure. Les visiteurs mutiplient les mauvais gestes sans aucune intervention du corps arbitral. Voženílek se distingue par une violente charge dans le dos Chlapík qui s'écrase contre la bande. La patinoire entière résonne de sifflets qui conspuent le quatuor zebré. Praha repart en tentant d'esquiver les coups adverses. Moravčík enroule un tir dévastateur depuis la bleue, Hrabík fait écran devant le but effleure Kacetl au moment où le palet arrive dans le but, le gardien à beau se rouler au sol, les arbitres ne lui accordent aucun crédit, ils ne vont même pas vérifier la vidéo, cela aurait pu se faire (1-0).

Peu après le Sparta est pénalisé, mais il ne reste pas assez de temps pour que cela ne débouche sur du concret avant la sirène. Třinec reprend en powerplay. Daňo au premier poteau tente de passe au second, mais Kovář dévie de la crosse, le palet reste dans l'angle, Daňo reprend, le portier repousse, Voženílek au second poteau récupère le rebond une fois, Kovář repousse encore, la deuxième fois et la bonne pour Voženílek qui égalise. Après une très longue analyse vidéo, les arbitres décident de refuser le but. L'attaquant silésien retournant la botte du gardien avec sa crosse pour libérer la rondelle dessous, ils considèrent donc cela comme une obstruction. Le match continue d'avoir des décisions bizarres. Chlapík contre, il est violemment chargé au visage par Nedomlel, toujours sans coup de sifflet malgré les hurlements du public. Třinec reste dangereux et sur un contre fiat mouche. Nestrašil sert Voženílek qui longe la cage et attend le dernier moment pour lancer entre le patin et le poteau pour égaliser, cette fois pour de bon (1-1).

Praha repart et s'offre une belle occasion, bloquée par la défense silésienne, et se fait piéger sur un contre dont les dragons ont le secret. Le palet mal géré, une fois encore par la défense pragoise permet à Hudáček de foncer en contre, on lui chasse le palet de la crosse, il parvient à le capter au vol de la main, le rabattre devant lui continue d'avancer, prend le meilleur sur Sobotka, décale le gardien et glisse au fond (1-2).

Les Oceláři rassurés de leur propres capacités dominent sans partage ce tiers médiant, pourtant le score ne bouge pas. Les gestes extrêmement limites se poursuivent des deux côtés, toujours sans qu'aucune faute ne soit appelée. En powerplay en fin de période, les spartiates tentent bien quelques tentatives, bien détournées par Kacetl. Le Sparta va mieux au dernier tiers mais le portier visiteur réalise de bons arrêts pour maintenir l'avance des siens. De plus les rebonds qu'il concède ne sont pas exploités. Praha reste maladroit et se met en danger sur les contres locaux que Kovář étouffe. En fin de match, les locaux prennent leur temps mort et sortent leur gardien. Leur pressing est mou, les Oceláři manquent deux fois de conclure en cage vide, ils pourront s'en mordre les doigts. Chlapík sur le coin droit est bloqué dans la défense, mais le palet traîne dans une forêt de jambes blanches et de crosses visiteuses, Chlapík parvient à le récupérer et l'expédie dans la lucarne opposée pour égaliser à 8 secondes du terme (2-2). Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Un sacré match entre Praha et Třinec

C'est parti pour une prolongation, la première des demi-finales. Dès l'entame les locaux commettent un surnombre mais ils effacent la pénalité sans peine. Le Sparta prend ensuite le contrôle du jeu et ne le lâche plus. Domination du casque et des épaules la prolongation. Třinec sous l'eau s'appuie sur Kacetl qui multiplie les interventions. Le jeu reste extrêmement rugueux, notamment côté visiteurs, mais les arbitres laissent absolument tout faire. A force de dominer Praha finit logiquement par faire sauter le verrou silésien. A 2'30 de la fin de la prolongation, sur un engagement gagné en zone offensive, Moravčík envoie un missile de la bleue qui déjoue enfin le portier des Oceláři (3-2).

Victoire laborieuse mais méritée pour Praha qui est même revenu dans les dernières secondes de jeu. Le Sparta double la mise et a fini par trouver la solution dans le jeu stéréotypé de son rival, il lui faudra continuer de même à Třinec. Les Oceláři malmené en début de partie, ont su revenir enfin à leur niveau après un deuxième tiers de feu. Mais petit à petit ils ont reculé sous la pression adverse et n'ont pu tenir leur avance jusqu'au bout. En prolongation, ils n'ont plus rien pu faire et sont revenus à leur insupportable jeu défensif qui a presque pu tenir jusqu'à la fin. Mené 2-0, Třinec n'a plus le choix et doit l'emporter à domicile.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Moravčík

** : Filip Chlapík

* : Ondřej Kacetl







