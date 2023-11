Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Victoire clé L'Energie s'impose à domicile contre son prédécesseur au général et lui subtilise sa place Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/11/2023 à 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Motor České Budějovice : 4-2 (0-1, 3-1, 1-0)



Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz Karlovy Vary gagne et repasse 8ème

En match avancé de la 23ème journée, Karlovy Vary neuvième qui reste sur deux revers d'affilée espère rebondir contre le Motor juste devant au classement général et qui a gagné ses deux dernières rencontres. Un duel important donc en milieu de tableau.

České Budějovice domine très nettement le premier tiers, en toute fin de période, les efforts des visiteurs sont récompensés. Simon débloque enfin le compteur à 1'30 de la première sirène d'un joli revers (0-1).

Les locaux reprennent à fond de train après la pause, Bernovský égalise dès la reprise du deuxième vingt (1-1).

Le Motor repart dans l'autre sens mais se fait mettre en danger sur ders contres bien emmenés. Sur l'un d'entre eux mené à deux contre un, l'Energie passe devant. Gríger dévie parfaitement de l'autre côté pour Redlich qui pousse au fond (2-1).

Les automobilistes continuent de bien tenir la route et finissent assez logiquement par égaliser sur un tir lointain de Přikryl après un engagement gagné en zone offensive (2-2).

Joie de courte durée pour České Budějovice qui encaisse un nouveau but dans la minute suivante sur un nouveau contre de Gríger qui fait gronder le public (3-2).

Le dernier tiers se joue sur un rythme soutenu, le Motor qui tire de l'arrière, domine le jeu mais ne parvient plus à déjouer Frodl. En fin de partie, les visiteurs tentent le tout pour le tout et sortent leur gardien, rien n'y fait. Beránek conclut la rencontre en marquant dans la cage vide (4-2).

Karlovy Vary se relance grâce à cette victoire clé à domicile et repasse à la huitième place en la chipant à son adversaire du jour.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Dávid Gríger

** : Mikuláš Hovorka

*** : Dávid Gríger

** : Mikuláš Hovorka

* : Dominik Frodl







