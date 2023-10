Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Victoire retrouvée Mountfield, le Sparta, Třinec, le Motor et Olomouc renouent avec la victoire. Plzeň et Kladno enchaînent pour mettre de la distance entre eux et la zone rouge Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/10/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno : 1-2

Bílí Tygři Liberec - Škoda Plzeň : 3-4 TAB

Mountfield HK - Vítkovice Ridera : 2-0

Motor České Budějovice - Dynamo Pardubice : 4-3 ap

Kometa Brno - Oceláři Třinec : 2-3 TAB

HC Olomouc - Verva Litvínov : 2-1

Sparta Praha - BK Mladá Boleslav : 4-1



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield domine Vítkovice et renoue avec la victoire

Mountfield reste sur deux revers de rang et espère se refaire à domicile contre Vítkovice. Les lions surdominent le premier tiers, Jergl entre en zone et d'un slap dévastateur ouvre le score. Ils continuent de bombarder mais le portier adverse retarde l'échéance. Finalement le score se débloque en fin de première période. En powerplay, Okuliar profite de l'écran devant le but pour doubler la mise. La deuxième période voit une domination encore plus nette de Hradec Králové, mais le score ne bouge pas, tant Machovský s'illustre face à son ancienne équipe. La partie s'équilibre au dernier vingt mais Bartošák blanchit avec 13 arrêts. Mountfield reste cependant sixième car ses adversaires directs l'ont également emporté.

Le Sparta renoue avec la victoire à domicile en surclassant Mladá Boleslav qui est désormais dernier. Horák et Řepík ont compté deux points chacun dans cette partie.

Les Oceláři s'imposent sur le fil à Brno à l'issue d'une séance de fusillade parfaitement maîtrisé. La Kometa mène la partie deux fois mais à deux reprises son adversaire la rejoint au score. Une victoire qui permet aux dragons de conserver la quatrième place du général. Le point pris par les locaux leur fait monter un rang et ils sont désormais septièmes.

Le Motor redémarre avec une excellente victoire à domicile contre le leader Pardubice. Pourtant les chevaux menaient 2-0 après quarante minutes grâce à Radil et Čerešňák. Mais au dernier tiers les locaux reviennent grâce à Gulaš puis Harris en powerplay. Le Dynamo repasse devant mais une fois encore se fait égaliser. En prolongation, Harris offre la victoire à České Budějovice qui reste cinquième à égalité avec son prédécesseur. Le Dynamo prend un point et conforte un peu plus son avance au général.

Photographe : Jakub Šustr pour hc-olomouc.cz Olomouc met fin ŕ la série de victoires de Litvínov

Fin de série pour Litvínov qui s'incline à Olomouc après onze victoires d'affilée. Les locaux dominent le premier tiers mais le score reste vierge. Au deuxième tiers, les pétroliers inversent la tendance. Une magnifique triangulaire conclue par Jurčík leur permet d'ouvrir logiquement les compteurs. Le HCO force et Macuh contre, il attire tout le monde sur lui et dévie de l'autre côté pour Navrátil qui égalise. La dernière période est disputée, Sirota contre, il dépasse la cage et remet dans l'axe pour Bambula qui donne l'avantage aux locaux. Les coqs maintiennent leur avance jusqu'au bout, une bagarre générale éclate à la sirène finale. Olomouc est onzième grâce à ce succès, les pétrochimistes restent second.

Troisième vicrtoire d'affilée pour Plzeň qui s'impose aux tirs au but à Liberec. Les Bílí Tygři menaient pourtant 2-0 après le premier tiers, mais comme vendredi ils se sont fait rejoindre au tiers médiant. Melancon marque en powerplay pour remettre les locaux devant au dernier tiers, Holešinský ne tarde pas à égaliser. Hlavaj était ensuite imbattable aux tirs au but pour assurer la victoire des Indiens désormais

Les Rytíři remportent une deuxième victoire d'affilée, après un bon succès remporté sur la glace de Karlovy Vary. Dans un premier tiers de qualité, Tralmaks ouvre la marque pour les chevaliers. Dès la reprise, Procházka égalise. L'Energie domine très nettement mais ne peut passer devant, pire encore dans les dernières secondes de la période Kusý remet Kladno devant. Le rythme baisse au dernier tiers, mais les visiteurs maintiennent leur avance jusqu'au bout. Kladno grâce à ce succès, s'empare de la ème place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Adrián Holešinský (Škoda Plzeň)

** : Brant Harris (Motor České Budějovice)

* : Oliver Okuliar (Mountfield HK) - Vítkovice Ridera : 2-0- Dynamo Pardubice : 4-3 apKometa Brno -: 2-3 TAB- Verva Litvínov : 2-1- BK Mladá Boleslav : 4-1reste sur deux revers de rang et espère se refaire à domicile contre. Les lions surdominent le premier tiers,entre en zone et d'un slap dévastateur ouvre le score. Ils continuent de bombarder mais le portier adverse retarde l'échéance. Finalement le score se débloque en fin de première période. En powerplay,profite de l'écran devant le but pour doubler la mise. La deuxième période voit une domination encore plus nette de Hradec Králové, mais le score ne bouge pas, tants'illustre face à son ancienne équipe. La partie s'équilibre au dernier vingt maisblanchit avec 13 arrêts. Mountfield reste cependant sixième car ses adversaires directs l'ont également emporté.Lerenoue avec la victoire à domicile en surclassantqui est désormais dernier.etont compté deux points chacun dans cette partie.Less'imposent sur le fil àà l'issue d'une séance de fusillade parfaitement maîtrisé. La Kometa mène la partie deux fois mais à deux reprises son adversaire la rejoint au score. Une victoire qui permet aux dragons de conserver la quatrième place du général. Le point pris par les locaux leur fait monter un rang et ils sont désormais septièmes.Leredémarre avec une excellente victoire à domicile contre le leader. Pourtant les chevaux menaient 2-0 après quarante minutes grâce àet. Mais au dernier tiers les locaux reviennent grâce àpuisen powerplay. Le Dynamo repasse devant mais une fois encore se fait égaliser. En prolongation,offre la victoire à České Budějovice qui reste cinquième à égalité avec son prédécesseur. Le Dynamo prend un point et conforte un peu plus son avance au général.Fin de série pourqui s'incline àaprès onze victoires d'affilée. Les locaux dominent le premier tiers mais le score reste vierge. Au deuxième tiers, les pétroliers inversent la tendance. Une magnifique triangulaire conclue parleur permet d'ouvrir logiquement les compteurs. Le HCO force etcontre, il attire tout le monde sur lui et dévie de l'autre côté pourqui égalise. La dernière période est disputée,contre, il dépasse la cage et remet dans l'axe pourqui donne l'avantage aux locaux. Les coqs maintiennent leur avance jusqu'au bout, une bagarre générale éclate à la sirène finale. Olomouc est onzième grâce à ce succès, les pétrochimistes restent second.Troisième vicrtoire d'affilée pourqui s'impose aux tirs au but à. Les Bílí Tygři menaient pourtant 2-0 après le premier tiers, mais comme vendredi ils se sont fait rejoindre au tiers médiant.marque en powerplay pour remettre les locaux devant au dernier tiers,ne tarde pas à égaliser.était ensuite imbattable aux tirs au but pour assurer la victoire des Indiens désormaisLesremportent une deuxième victoire d'affilée, après un bon succès remporté sur la glace de. Dans un premier tiers de qualité,ouvre la marque pour les chevaliers. Dès la reprise,égalise. L'Energie domine très nettement mais ne peut passer devant, pire encore dans les dernières secondes de la périoderemet Kladno devant. Le rythme baisse au dernier tiers, mais les visiteurs maintiennent leur avance jusqu'au bout. Kladno grâce à ce succès, s'empare de la ème place.*** : Adrián Holešinský (Škoda Plzeň)** : Brant Harris (Motor České Budějovice)* : Oliver Okuliar (Mountfield HK) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo