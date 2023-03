Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - Divers Hockey sur glace - L. Bougro : « Ici, tout le monde tire à la même corde. » Depuis plusieurs années au sein de l’Association Villars HC 1908, Laurent Bougro s’est bien intégré dans sa vie alpine. La dernière fois que votre rédaction suisse s’est entretenu avec lui, c’était avant-COVID, en septembre 2020. Voici un point sur sa situation en tant que Youth Hockey Supervisor et celle du mouvement junior du club. Par téléphone, Villars-sur-Ollon, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 27/03/2023 à 20:00 Tweeter Laurent Bougro (archives) HH : Avant tout chose, comment vas-tu, depuis la dernière fois que nous nous sommes vus (lire ici) ?

LB : Tout se passe bien à présent. Cela fait ma troisième année que je suis à Villars et je suis très content. C’est un club de formation et on me fait confiance, les enfants progressent et les parents sont investis, tout le monde est satisfait, vraiment.



Comment se sont passées les deux dernières saisons pour toi ?

Il y a des progrès qui sont clairement visibles, je le vois principalement dans les tournois. Il y a notamment deux joueurs qui ont pu partir pour la formation des catégories U13 Elit à la LHC Academy, dont un qui a 11 ans. J’essaie de faire progresser tous joueurs/ses de tout niveau, à Villars-sur-Ollon. Par exemple, avec Loïc Pellissier, ex joueur de Villars qui a été formé à Villars, il est dans le comité du club, et il fait partie des personnes en qui j’ai vraiment confiance ainsi que Patrick Lovatel ex junior élite a Lugano er joueur de l’équipe 1ere..Plusieurs jeunes de la première équipe (ndlr : évoluant au 5ème échelon suisse ; vient de finir en ½ finale du groupe 2) viennent me donner des coups de main, durant la saison, par pur plaisir et ça se voyait. C’est ce qu’on essaie de rallumer comme flamme. À très court terme, on sera amené à mettre en place une équipe de catégorie U13 indépendante (ndlr : jusqu’ici le mouvement junior était commun avec le HC Château-d’Oex en U13. Nous avons bientôt le contingent pour avoir 2 équipes U9 et 2 équipes U11 et une équipe U13 100% Villardouse.



Personnellement, j’ai beaucoup de chance de faire d’autres choses à côté du hockey sur glace. Je passe beaucoup de temps entre le hockey sur glace à Villars-sur-Ollon er ma création de mon Academy Bougro

Hockey Academy et voir mes enfants chaque semaine avec la National League, Swiss League, Junior Elite, Enseigner dans un collège à Bex et suivre mes enfants me permet d’apprendre beaucoup humainement.



Dans le cas de ces deux enfants qui ont pu progresser, au point de partir de la station, qu’est-ce que tu peux nous en dire ?

Ce sont des enfants qui ont déjà un bagage technique sérieux, qui font beaucoup de camps et d’entrainements privés, en plus des collectifs. Selon moi, notre rôle est formateur. Nous avons à permettre aux enfants de découvrir cette discipline et qu’ils puissent s’y épanouir. Il y en a toujours qui ont plus d’avance. Il est clair qu’il est essentiel de savoir quels sont les sacrifices que les parents sont prêts à faire. Les parents parfois stricts en veulent plus. D’après moi, l’épanouissement de l’enfant doit être prioritaire. Laurent Bougro (archives)



Pour toi, quelle est l’autre face de la pièce ?

Nous avons un comité qui laisse travailler les professionnels et qui sait s’entourer des bonnes personnes. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais vraiment tout est fait pour que ça fonctionne du mieux possible. Nous sommes et restons bénévoles. Je ne peux que tirer mon chapeau au Président sortant du club Stéphane Erard, qui m’a toujours fait confiance (même sur des sujets délicats). On encadre entre 80 et 90 enfants au total, toutes catégories confondues et c’est important de ne pas les perdre. Nous voulons également créer un esprit de corps et de camaraderie, avec tout le monde.



Quelle est ta vision de l’avenir, avec ce club ?

J’espère que dans les cinq prochaines années, la pyramide que j’ai installée soit toujours là. Tous les ans, je me fais entendre pour qu’on puisse être un bon cocon familial, c’est quelque chose que je veux conserver. Sur ces mêmes délais, j’aimerais beaucoup avoir une équipe de catégorie U15 A (3e niveau) indépendante, puis ensuite la pousser en catégorie Top (2e niveau). À long terme, je souhaite construire un mouvement junior pour un suivi de A à Z. Pour moi, c’est la formation du jeune qui passe en priorité. Il serait important que la Une du Villars HC 1908 ait aussi de bons résultats dans sa catégorie car c’est la locomotive du club. Nous sommes sur le bon chemin, nous travaillons tous ensemble. C’est pour moi important que tous les éléments (joueur, staff,…) des « grands » soit investis dans la formation des jeunes. Nous sommes un club familial et tout le monde tire à la même corde.



Un dernier mot ?

Je souhaite que tous les coachs prennent autant de plaisir que moi à coacher et accompagner les enfants à s’épanouir un maximum. Si l’on peut aider les parents dans leurs quotidiens, on ne s’en prive pas. Aussi, plus on donnera de bonnes valeurs et une bonne éducation sportive aux jeunes qu’on forme, mieux cela vaudra.



Merci à vous « Hockey Hebdo »d’avoir pris des nouvelles de notre situation, nous en sommes très reconnaissant.



