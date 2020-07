Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - National League : Zürich (ZSC Lions) Hockey sur glace - Andrighetto revient en Suisse Les ZSC Lions ont annoncé l'engagement de l'international suisse Sven Andrighetto pour 5 ans. Source : ZSC Lions Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 15/07/2020 à 11:29 Tweeter Yves Seira (archives) Ici avec la Suisse, Andrighetto jouera chez le Z Après plusieurs années à l'étranger, Sven Andrighetto revient aux ZSC Lions, club qui l'a formé, pour une durée de cinq ans.



Après avoir quitté le centre de formation ZSC/GCK Lions, le n°85 de l'équipe nationale suisse a joué pour les Huskies de Rouyn-Noranda (LHJMQ), Hamilton Bulldogs et St. John's IceCaps (LAH), Canadiens de Montréal et l'Avalanche du Colorado (LNH) et à l'Avangard Omsk (KHL).



Lors de sa dernière saison en ligue continentale, l'attaquant de 27 ans a été aligné à 56 reprises (en moyenne 15:40 par match) et a compilé 27 points - dont 14 mentions d'aide - en saison régulière.



En Helvétie, plusieurs médias faisaient état d'offres au Lausanne HC et chez les Zürich Lions. Au final, c'est le Stadtklub qui a remporté la mise. Selon nos informations, l'un des points divergents pour déterminer l'entente était le nombre d'années.

Après plusieurs années à l'étranger,revient aux ZSC Lions, club qui l'a formé,Après avoir quitté le centre de formation ZSC/GCK Lions, le n°85 de l'équipe nationale suisse a joué pour les(LHJMQ),et(LAH),et l'(LNH) et à l'(KHL).Lors de sa dernière saison en ligue continentale, l'attaquant de 27 ans a été(en moyenne) et a compiléen saison régulière.En Helvétie, plusieurs médias faisaient état d'offres auet chez les. Au final, c'est le Stadtklub qui a remporté la mise. Selon nos informations, l'un des points divergents pour déterminer l'entente était le nombre d'années.

Récemment, le club zürichois a confirmé son head coach, courtisé par plusieurs clubs de LNH, et rajoute un de ses anciens juniors, dans son alignement. En parralèle, le départ annoncé de Pius Suter pour l'Amérique du Nord a probablement précipité la signature du futur n°10 zürichois.



Jusqu'ici, les ZSC Lions comptent 16 attaquants, 9 défenseurs et 2 gardiens pour la saison 2020-2021 (contingent élargi). Quelques dossiers restent encore en suspens: ceux de Marco Rossi (Ottawa 67's ), Mirco Müller (New Jersey Devils) et Denis Malgin (Toronto Maple Leafs).



Le Z reprendra le chemin de la glace jeudi 13 août, pour un match amical face aux SC Rapperswil-Jona Lakers (

Récemment, le club zürichois a confirmé son head coach, courtisé par plusieurs clubs de LNH, et rajoute un de ses anciens juniors, dans son alignement. En parralèle, le départ annoncé de Pius Suter pour l'Amérique du Nord a probablement précipité la signature du futur n°10 zürichois.Jusqu'ici, les ZSC Lions comptent 16 attaquants, 9 défenseurs et 2 gardiens pour la saison 2020-2021 (contingent élargi). Quelques dossiers restent encore en suspens: ceux de Marco Rossi (Ottawa 67's ), Mirco Müller (New Jersey Devils) et Denis Malgin (Toronto Maple Leafs).Le Z reprendra le chemin de la glace jeudi 13 août, pour un match amical face aux SC Rapperswil-Jona Lakers ( Programme complet des matchs amicaux ). Retrouvez notre page spéciale Transfers & Rumeurs de National League ci-dessous © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo