NHL - National Hockey League Hockey sur glace - Antoine Roussel à La Tasse de Café Nicolas Ducharme (du podcast La Tasse de Café LNH) s'entretenu avec le joueur franco-canadien des Canucks et trois autres joueurs nord-américains: Samuel Girard, Jonathan Marchessault et Jonathan Huberdeau. Source : La Tasse de Café LNH Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 19/05/2020 à 10:05 Tweeter



Lors du premier épisode de cette série de la Tasse de Café la parole était à David Perron, Kristopher Letang, Anthony Duclair et Pierre-Luc Dubois. Au programme: arrêt du championnat de NHL, préparation au retour, bilans de la saison 2019-2020, trash talk, après-carrière,...



D'ailleurs, la rédaction avait interviewé Antoine Roussel, dans le cadre d'une visite chez les Lions de Wasquehal ( Rendez-vous sur le site de la LNH pour ce second épisode spécial Covid-19.Lors du premier épisode de cette série de la Tasse de Café la parole était à David Perron, Kristopher Letang, Anthony Duclair et Pierre-Luc Dubois. Au programme: arrêt du championnat de NHL, préparation au retour, bilans de la saison 2019-2020, trash talk, après-carrière,...D'ailleurs, la rédaction avait interviewé Antoine Roussel, dans le cadre d'une visite chez les Lions de Wasquehal ( ici ). © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo