Les Britanniques à domicile ont remporté leur mondial à Nottingham et reviennent en élite mondiale un an seulement après l'avoir quittée. Les champions du monde de Division I groupe A ont remporté leur cinq matchs avec juste une petite faiblesse contre la Pologne et une victoire en prolongation. Un parcours sans faute pour la "Team GB" qui compte pas moins de 11 bi-nationaux pratiquement tous Canadiens naturalisés. C'est un pur anglais, Kirk qui a pourtant terminé meilleur compteur national avec 10 points pour le joueur du Jukurit en Liiga. Neilson finit lui avec 8 points. Les Britanniques à domicile ont remporté leur mondial à Nottingham et reviennent en élite mondiale un an seulement après l'avoir quittée. Les champions du monde de Division I groupe A ont remporté leur cinq matchs avec juste une petite faiblesse contre la Pologne et une victoire en prolongation. Un parcours sans faute pour la "Team GB" qui compte pas moins de 11 bi-nationaux pratiquement tous Canadiens naturalisés. C'est un pur anglais,qui a pourtant terminé meilleur compteur national avec 10 points pour le joueur du Jukurit en Liiga.finit lui avec 8 points. Bowns le portier de Cardiff bien connu des Angevins a réalisé la meilleure performance du mondial avec 93,46% d'arrêts.

La Pologne réalise un impressionnant parcours et emporte la médaille d'argent. Quatre victoires et un seul revers en prolongation contre les locaux lui permettent de s'emparer du deuxième billet pour la montée. Un retour en élite 22 ans plus tard, la dernière participation des Polonais au groupe mondial remonte en effet à 2002. Dziubinsky termine le meilleur compteur du mondial avec 11 points, juste devant Pasiut et Wronka. Deux montées en deux ans qui confirme la très bonne progression du hockey polonais, meilleure attaque du tournoi. polskihokej.eu Les Polonais retrouvent l'élite du hockey mondial 22 ans après

L'Italie après un mondial raté termine en bronze et ne peut remonter en élite elle devra passer une nouvelle année au purgatoire de Division I A. Les Azzuri se sont inclinés contre les Polonais et contre les Britanniques au dernier match. Une victoire leur aurait assurée la montée, mais les Italiens ont trop encaissé de but. Mantenuto et Frigo meilleurs compteurs transalpin marquent 7 points.

Au pied du podium les Sud-Coréens laminés par les trois premiers mais qui ont réussit à déjouer les Roumains et les Lituaniens pour assurer sa survie dans ce groupe malgré très peu de buts marqués. Shin le meilleur compteur de Corée du Sud a marqué trois petits points.

La Roumanie promise à la relégation a réussi a arracher son maintien in-extremis en remportant 3-2 le match contre la Lituanie après avoir pourtant été mené 3-0. Les Roumains ont pas moins de quinze joueurs bi-nationaux, notamment Hongrois. C'est grâce au championnat hongro-roumain (Erste Liga) qui facilite l'échange entre ces deux pays. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux, Balázs qui termine meilleur compteur national avec six points.

Malgré la très bonne performance de son gardien Armalis, la Lituanie s'incline à tous ses matchs et est releguée en groupe B de la Division I un an après sa belle médaille de bronze obtenue. La chute est lourde. La pire attaque du mondial avec seulement sept buts dont trois pour Bendzius ne lui ont pas permis de déjouer ses adversaires directs comme l'an passé.



