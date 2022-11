Coupe de France Hockey sur glace - CDF : Programme 1/4 de Finale Résultat du tirage au sort des 1/4 de finale de la Coupe de France qui s'est déroulait hier soir. Source : FFHG / MSL La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 04/11/2022 à 05:26 Tweeter

RENCONTRES PROGRAMMEES

POUR LE 29 ou LE 30 NOVEMBRE 2022

1/4 mardi 29/11/2022 Gap Amiens 0 - 0 1/4 mardi 29/11/2022 Grenoble Anglet 0 - 0 1/4 mercredi 30/11/2022 Cergy-Pontoise Angers 0 - 0 1/4 mercredi 30/11/2022 Dunkerque Mulhouse 0 - 0 NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

Programme de la Coupe de France 2021/2022 1er tour : Samedi 1er octobre 2022

16èmes de finale : Mardi 18 et Mercredi 19 octobre 2022

8èmes de finale : Mardi 1er et Mercredi 2 novembre 2022

Quarts de finale : Mardi 29 novembre et Mercredi 30 novembre 2022

Demi-finales : Mardi 4 janvier 2023

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











