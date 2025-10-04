Coupe de France Hockey sur glace - CDF - Programme des 1/4 de la Coupe de France Programme des 1/4 de finale de la Coupe de France du 16 & 17 Décembre 2025. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 16/12/2025 à 07:16 Tweeter

COUPE DE FRANCE - PROGRAMME

8ème de FINALE

Mardi 25, Mercredi 26 novembre

1/4 Mardi 16/12/2025 - 20h15 Marseille Chamonix 0 - 0 ( 1/4 Mardi 16/12/2025 - 20h15 Grenoble Bordeaux 2 - 0 ( 1/4 Mardi 16/12/2025 - 20h30 Lyon Caen 0 - 0 ( 1/4 Mercredi 17/12/2025 - 20h30 Angers Rouen 0 - 0 (

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match



Programme de la Coupe de France 2024/2025



1er tour : 27, 30 septembre et 4 octobre 2025

16èmes : 21-22 et 25 octobre 2025

8èmes : 25-26 novembre 2025

Quarts : 16-17 décembre 2025

Finale : Dimanche 1er février 2026





NOS LIENS



COUPE DE FRANCE Toute l'information (Articles, News, Interviews, Photos... ARCHIVES...)





27, 30 septembre et 4 octobre 202521-22 et 25 octobre 202525-26 novembre 202516-17 décembre 2025Dimanche 1er février 2026 © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











