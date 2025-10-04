|
|Coupe de France
|Hockey sur glace - CDF - Programme des 1/4 de la Coupe de France
|Programme des 1/4 de finale de la Coupe de France du 16 & 17 Décembre 2025.
|Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Hockey Hebdo
|le 16/12/2025 à 07:16
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
COUPE DE FRANCE - PROGRAMME
8ème de FINALE
Mardi 25, Mercredi 26 novembre
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
Programme de la Coupe de France 2024/2025
1er tour :
27, 30 septembre et 4 octobre 2025
16èmes :
21-22 et 25 octobre 2025
8èmes :
25-26 novembre 2025
Quarts :
16-17 décembre 2025
Finale :
Dimanche 1er février 2026
