Coupe de France Hockey sur glace - CDF - Résultat & programme des 1/2 de la Coupe de France Résultat & programme des 1/2 de finale de la Coupe de France du 66 & 07 Janvier2025. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 06/01/2026 à 22:58 Tweeter

COUPE DE FRANCE - PROGRAMME

1/2 FINALE

Mardi 06, Mercredi 07 janvier





1/2 Mardi 06/01/2026 -20h45 Caen Grenoble 3 - 6 (0-2 2-3 1-1) 1/2 Mercredi 07/01/2026 -20h00 Rouen Chamonix 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match



Programme de la Coupe de France 2024/2025



1er tour : 27, 30 septembre et 4 octobre 2025

16èmes : 21-22 et 25 octobre 2025

8èmes : 25-26 novembre 2025

Quarts : 16-17 décembre 2025

Demi : 6-7 janvier 2026

Finale : Dimanche 1er février 2026





NOS LIENS



COUPE DE FRANCE Toute l'information (Articles, News, Interviews, Photos... ARCHIVES...)





27, 30 septembre et 4 octobre 202521-22 et 25 octobre 202525-26 novembre 202516-17 décembre 2025: 6-7 janvier 2026Dimanche 1er février 2026 © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo