|Coupe de France
|Hockey sur glace - CDF - Résultat & programme des 1/2 de la Coupe de France
|Résultat & programme des 1/2 de finale de la Coupe de France du 66 & 07 Janvier2025.
|Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Hockey Hebdo
|le 06/01/2026 à 22:58
COUPE DE FRANCE - PROGRAMME
1/2 FINALE
Mardi 06, Mercredi 07 janvier
Programme de la Coupe de France 2024/2025
1er tour :
27, 30 septembre et 4 octobre 2025
16èmes :
21-22 et 25 octobre 2025
8èmes :
25-26 novembre 2025
Quarts :
16-17 décembre 2025
Demi
: 6-7 janvier 2026
Finale :
Dimanche 1er février 2026
