 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Coupe de France
Hockey sur glace - CDF - Résultats des 1/2 de la Coupe de France
 
Résultats des 1/2 de finale de la Coupe de France du 66 & 07 Janvier2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 07/01/2026 à 22:29
 

COUPE DE FRANCE - PROGRAMME 
1/2 FINALE 
Mardi 06, Mercredi 07 janvier
 


 
1/2 Mardi 06/01/2026 -20h45 Caen Grenoble 3 - 6 (0-2 2-3 1-1)
 
1/2 Mercredi 07/01/2026 -20h00 Rouen Chamonix 4 - 3 TaB (0-1 2-2 1-0 1-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
 

Programme de la Coupe de France 2024/2025

1er tour : 27, 30 septembre et 4 octobre 2025
16èmes : 21-22 et 25 octobre 2025
8èmes : 25-26 novembre 2025
Quarts : 16-17 décembre 2025
Demi : 6-7 janvier 2026
Finale : Dimanche 1er février 2026

 

      NOS  LIENS      

COUPE DE FRANCE Toute l'information (Articles, News, Interviews, Photos... ARCHIVES...)


Photo hockey CDF - Résultats des 1/2 de la Coupe de France - Coupe de France
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 