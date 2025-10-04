 
Coupe de France
Hockey sur glace - CDF - Résultats des 16ème de Finale
 
Les Phénix poursuivent leur parcours en Coupe de France en s'imposant face Saint-Pierre-et-Miquelon.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 26/10/2025 à 07:45
 

COUPE DE FRANCE - PROGRAMME 
16ème de FINALE 
Mardi 21, Mercredi 22 et Samedi 25 octobre
 
 
Mardi 21 octobre 2025
1/16 Mardi 21/10/2025 - 20h00 Clermont-Ferrand Bordeaux 1 - 9 (0-3 0-3 1-3)
1/16 Mardi 21/10/2025 - 20h00 Brest Angers 0 - 7 (0-5 0-2 0-0)
1/16 Mardi 21/10/2025 - 19h30 Dunkerque Rouen 2 - 8 (0-2 1-3 1-3)
1/16 Mardi 21/10/2025 - 20h15 Evry / Viry (D3) Epinal 3 - 7 (1-3 1-3 1-1)
1/16 Mardi 21/10/2025 - 20h15 Amiens Cergy-Pontoise 3 - 2 (2-0 1-2 0-0)
1/16 Mardi 21/10/2025 - 19:30 Mont-Blanc Grenoble 2 - 10 (1-3 1-3 0-4)
1/16 Mardi 21/10/2025 - 20h30 Villard-de-Lans Chamonix 3 - 10 (2-3 0-2 1-5)
1/16 Mardi 21/10/2025 - 19h30 Roanne Marseille 0 - 6 (0-2 0-3 0-1)
1/16 Mardi 21/10/2025 - 20h00 Briançon Nice 5 - 2 (0-1 2-0 3-1)
1/16 Mardi 21/10/2025 - 19h45 Dijon Lyon 0 - 9 (0-3 0-3 0-3)
Mercredi 22 octobre 2025
1/16 Mercredi 22/10/2025 - 19h30 Toulouse-Blagnac Anglet 2 - 4 (1-0 1-1 0-3)
1/16 Mercredi 22/10/2025 - 20h30 Caen Tours 4 - 2 (1-2 3-0 0-0)
1/16 Mercredi 22/10/2025 - 20h00 Neuilly/Marne Strasbourg 3 - 4 (1-0 0-1 2-3)
1/16 Mercredi 22/10/2025 - 19h00 Valenciennes Meudon 3 - 2 Prl (0-0 0-1 2-1 1-0)
1/16 Mercredi 22/10/2025 - 20h00 Morzine-Avoriaz Gap 2 - 4 (1-0 1-1 0-3)
Samedi 25 octobre 2025 0
1/16 Samedi 25/10/2025 - 19h30 Reims Saint-Pierre-et-Miquelon 4 - 2  (0-2 2-0 2-0)


Programme de la Coupe de France 2024/2025

1er tour : 27, 30 septembre et 4 octobre 2025
16èmes : 21-22 et 25 octobre 2025
8èmes : 25-26 novembre 2025
Quarts : 16-17 décembre 2025
Finale : Dimanche 1er février 2026


 

COUPE DE FRANCE Toute l'information (Articles, News, Interviews, Photos... ARCHIVES...)


