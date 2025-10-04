 
Coupe de France
Hockey sur glace - CDF - Résultats des 8èmes de Finale - 25 et 26 nov. 2025
 
Résultats des 8èmes de finale de la Coupe de France !
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 26/11/2025 à 22:37
 

COUPE DE FRANCE - PROGRAMME 
8ème de FINALE 
Mardi 25, Mercredi 26 novembre
 
 
1/8 Mardi 25/11/2025 - 20h00 Strasbourg Marseille 0 - 4 (0-2 0-2 0-0)
1/8 Mardi 25/11/2025 - 20h00 Reims Bordeaux 2 - 12 (0-3 1-6 1-3)
1/8 Mardi 25/11/2025 - 20h15 Epinal Grenoble 0 - 3 (0-0 0-1 0-2)
1/8 Mardi 25/11/2025 - 20h30 Caen Amiens 2 - 1 Prl (1-0 0-0 0-1 1-0)
1/8 Mardi 25/11/2025 - 20h30 Anglet Rouen 2 - 8 (0-2 2-3 0-3)
1/8 Mardi 25/11/2025 - 20h30 Lyon Briançon 5 - 3 (0-2 3-0 2-1)
 
1/8 Mercredi 26/11/2025 - 19h00 Valenciennes Angers 3 - 4 (0-1 2-0 1-3)
1/8 Mercredi 26/11/2025 - 20h00 Gap Chamonix 3 - 4  (0-3 2-0 1-1)

Programme de la Coupe de France 2024/2025

1er tour : 27, 30 septembre et 4 octobre 2025
16èmes : 21-22 et 25 octobre 2025
8èmes : 25-26 novembre 2025
Quarts : 16-17 décembre 2025
Finale : Dimanche 1er février 2026


 

Photo hockey CDF - Résultats des 8èmes de Finale - 25 et 26 nov. 2025 - Coupe de France
 
 
