Coupe de France
Hockey sur glace - CDF - Résultats & programme des 1/4 de la Coupe de France
 
Résultats & programme des 1/4 de finale de la Coupe de France du 16 & 17 Décembre 2025.
 
Posté par Hockey Hebdo le 16/12/2025 à 07:16
 

COUPE DE FRANCE - PROGRAMME 
8ème de FINALE 
Mardi 25, Mercredi 26 novembre
 
 
1/4 Mardi 16/12/2025 - 20h15 Marseille Chamonix 4 - 6 (0-2 3-2 1-2)
1/4 Mardi 16/12/2025 - 20h15 Grenoble Bordeaux 5 - 1 (2-1 2-0 0-0)
1/4 Mardi 16/12/2025 - 20h30 Lyon Caen 3 - 4 Prl (1-0 0-2 2-1 0-1)
 
1/4 Mercredi 17/12/2025 - 20h30 Angers Rouen 0 - 0 (

Programme de la Coupe de France 2024/2025

1er tour : 27, 30 septembre et 4 octobre 2025
16èmes : 21-22 et 25 octobre 2025
8èmes : 25-26 novembre 2025
Quarts : 16-17 décembre 2025
Finale : Dimanche 1er février 2026

 

Photo hockey CDF - Résultats & programme des 1/4 de la Coupe de France - Coupe de France
 
 
