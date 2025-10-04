Accueil
Coupe de France
Hockey sur glace - CDF - Résultats & programme des 16ème de Finale
Résultats & programme de ces mardi 21, mercredi 22 et samedi 25 octobre 2025 comptant pour les 15ème de finale de la Coupe de France 2025-2026 de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 21/10/2025 à 21:50
COUPE DE FRANCE - PROGRAMME
16ème de FINALE
Mardi 21, Mercredi 22 et Samedi 25 octobre
Mardi 21 octobre 2025
1/16
Mardi 21/10/2025 - 20h00
Clermont-Ferrand
Bordeaux
1 - 9
(0-3 0-3 1-3)
1/16
Mardi 21/10/2025 - 20h00
Brest
Angers
0 - 7
(0-5 0-2 0-0)
1/16
Mardi 21/10/2025 - 19h30
Dunkerque
Rouen
2 - 8
(0-2 1-3 1-3)
1/16
Mardi 21/10/2025 - 20h15
Evry / Viry (D3)
Epinal
3 - 7
(1-3 1-3 1-1)
1/16
Mardi 21/10/2025 - 20h15
Amiens
Cergy-Pontoise
3 - 2
(2-0 1-2 0-0)
1/16
Mardi 21/10/2025 - 19:30
Mont-Blanc
Grenoble
2 - 10
(1-3 1-3 0-4)
1/16
Mardi 21/10/2025 - 20h30
Villard-de-Lans
Chamonix
3 - 10
(2-3 0-2 1-5)
1/16
Mardi 21/10/2025 - 19h30
Roanne
Marseille
0 - 6
(0-2 0-3 0-1)
1/16
Mardi 21/10/2025 - 20h00
Briançon
Nice
5 - 2
(0-1 2-0 3-1)
1/16
Mardi 21/10/2025 - 19h45
Dijon
Lyon
0 - 9
(0-3 0-3 0-3)
Mercredi 22 octobre 2025
1/16
Mercredi 22/10/2025 - 19h30
Toulouse-Blagnac
Anglet
0 - 0
1/16
Mercredi 22/10/2025 - 20h30
Caen
Tours
0 - 0
1/16
Mercredi 22/10/2025 - 20h00
Neuilly/Marne
Strasbourg
0 - 0
1/16
Mercredi 22/10/2025 - 19h00
Valenciennes
Meudon
0 - 0
1/16
Mercredi 22/10/2025 - 20h00
Morzine-Avoriaz
Gap
0 - 0
Samedi 25 octobre 2025 0
1/16
Samedi 25/10/2025 - 19h30
Reims
Saint-Pierre-et-Miquelon
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
Programme de la Coupe de France 2024/2025
1er tour :
27, 30 septembre et 4 octobre 2025
16èmes :
21-22 et 25 octobre 2025
8èmes :
25-26 novembre 2025
Quarts :
16-17 décembre 2025
Finale :
Dimanche 1er février 2026
NOS LIENS
COUPE DE FRANCE Toute l'information
(Articles, News, Interviews, Photos... ARCHIVES...)
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
