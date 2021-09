Europe : Continental Cup - CHL : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - CHL : Les dragons débutent ce soir Premier match dans la CHL pour les Rouennais Source : Média Sports Loisirs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 03/09/2021 à 09:45 Tweeter

Les dragons débutent leur campagne CHL par un déplacement chez les autrichiens de EC Klagenfurter Athletiksport Club. Dans ce groupe, qui est composé en plus des autrichiens on retrouve les ukrainiens du Donbass Donestk et les norvégiens du Rungsted Seier Capitale. Une poule "abordable" pour les champions de france en vue d'une qualification au prochain tour.



Rencontres diffusées sur

