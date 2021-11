Europe : Continental Cup - CHL : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - CHL : Rouen, un match pour l'histoire CHL match retour pour les dragons de Rouen qui se déplacent chez les autrichiens du Red Bull Salzburg Source : Média Sports Loisirs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 24/11/2021 à 18:39 Tweeter

Les dragons sont à 60 minutes d'un éventuel exploit, en se qualifiant pour les 1/4 de finel de la prestigieuse CHL. En effet après leur victoire la semaine dernière sur ces mêmes autrichiens par 3 à 0 à l'ile Lacroix, les dragons ne doivent pas perdre par plus de trois buts d'écart dans le temps réglementaire. Une tache pas forcément très evidente mais pas insurmontable. Il va falloir résister à la grosse pression des autrichiens et si possible en marquer pour les faire douter.

Dans l'hypothèse d'un résultat favorable, ce serait un réel exploit pour les dragons et le hockey français.

Réponse ce soir début du match à 20h30.

PS : je ferais un but par but de la rencontre Rencontres diffusées sur

