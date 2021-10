Europe : Continental Cup - CHL : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - CHL : Rouen connait son adversaire pour les 8ème Ce midi avait lieu le tirage des 8ème de finale de la CHL Source : Média Sports Loisirs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 15/10/2021 à 21:55 Tweeter

Brillamment qualifié pour le second tour de la CHL et cela pour la deuxième fois, les dragons retrouveront les Autrichiens du RedBull Salzburg. Ce club avait éliminé les normands à ce même stade de la compétition en 2018 pour la première participation des rouennais en 8ème de la CHL.



Rencontres diffusées sur

