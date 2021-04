COMMUNIQUÉ DE PRESSE 13 AVRIL 2021



PRISE DE PAROLE OFFICIELLE DES DRAGONS DE ROUEN



Connaissance prise de l’avis rendu par les conciliateurs du CNOSF ainsi que de la communication du Club de Grenoble ; et dans l’attente de la prise de position officielle quant à cet avis, le Club de Rouen, tiers intéressé au recours et victime potentielle, entend faire valoir les observations suivantes.



Sans rentrer dans les détails techniques et réglementaires, la communauté Magnus (comme l’intégralité du monde sportif) a été confrontée pour une deuxième saison à des circonstances exceptionnelles que d’aucuns qualifieraient de force majeure.



Lesdites circonstances menaçant clairement notre championnat dont les clubs ont des ressources et moyens disparates mais la volonté de s’organiser et pérenniser un modèle qui fait ses preuves depuis de nombreuses années, ceci grâce à l’implication de tous et notamment la Fédération.



C’est dans ce cadre que le championnat a dû être adapté suivant l’évolution de la pandémie et ceci jusqu’à ces dernières semaines ; ce que personne ne pouvait prévoir.



Ces adaptations, et aucun club ne pourra s’inscrire en faux, se sont effectuées dans la concertation la plus complète avec des réunions régulières entre les représentants de chaque clubs, le but étant de préserver le championnat, l’avenir des clubs, la sécurité de ses membres et spectateurs ainsi que l’équité sportive.



Il nous semble d’ailleurs ressortir de l’avis des conciliateurs du CNOSF que la plupart des adaptations intervenues l’ont été dans le respect de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020, à l’exception, selon cet avis, de celle attribuant le titre de champion de France au vainqueur de la saison régulière.



Les clubs, par respect pour les joueurs, staffs, supporters et partenaires, et ce magnifique trophée qu’est la Coupe Magnus ont unanimement décidé de maintenir un championnat compétitif et ont joué avec sérieux dans l’espoir d’une reprise normale de la saison et la dévolution classique du titre de Champion de France.



Il s’agissait à notre sens du seul moyen de sauver l’avenir de notre Championnat.



C’est dans ce cadre de concertation, force majeure liée à la pandémie et son évolution imprévisible encore actuellement, ainsi qu’équité sportive qu’il a été décidé d’attribuer le titre de Champion de France au vainqueur de la saison régulière ; titre qui ne peut sur le plan des résultats être difficilement contesté au Club de Rouen.



Ce recours et la proposition de conciliation intervenue, sont peut-être réglementairement réguliers, mais à notre sens contraires à l’équité sportive en ce que cela priverait le Club de Rouen d’un titre qu’il a sportivement mérité.



Par respect pour :



Le travail des joueurs et du staff de notre Club qui ont lutté jusqu’à la dernière journée et ont travaillé sans relâche,



Le soutien indéfectible de nos supporters et partenaires,



Le travail de la Fédération pour sauver notre championnat,



L’ensemble des décisions prises en concertation entre tous les clubs de Ligue Magnus et validées par vote à la majorité



Le Club de Rouen entend officiellement déplorer une éventuelle décision de retrait du titre au terme de la saison, certes exceptionnelle, 2020-2021 et souhaite rappeler tous les acteurs à la raison purement sportive qui ne saurait être contestée.



Le Club de Rouen tient encore à chaleureusement féliciter les joueurs, staff, supporters et partenaires publics et privés pour leur investissement et soutien durant cette période ainsi que les autres Clubs pour leurs sportivité et combativité durant cette saison.



Rétablissons la vérité sportive et bâtissons pour la saison prochaine. »