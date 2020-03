Ligue Magnus Hockey sur glace - Covid-19: le point en Europe au 13 mars Situation sur les championnats européens au vendredi 13 mars Source : EHC la rédaction Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2020 à 14:23 Tweeter orange : suspension / rouge : annulation jaune : huis-clos / vert : aucune annonce

Championnats suspendus ou à huis-clos:

France : suspension de toute activité jusqu'à nouvel ordre.

Suède : playoffs suspendus jusqu'au 24 mars, ainsi qu'en Allsvenskan (2e division)

Espagne : compétitions suspendues en mars

KHL : 1 match sera joué à huis-clos, match 6 entre le Spartak et le Dynamo

Finlande : matchs à huis-clos dès dimanche 15 mars

Kazakhstan : matchs à huis clos dès le 13 mars

Ukraine : matchs à huis-clos

Grèce : suspendu jusqu'au 24 mars



Les championnats des pays suivants sont terminés, les playoffs où ce qu'il en reste sont annulés :



au 13/03 :

Grande-Bretagne : saison terminée.

Danemark : saison terminée. Le 1er de la saison régulière, Aalborg Pirates, participera en CHL.



au 12/03 :

République Tchèque : 2 championnats (TELH & Chance Liga + Junior Elite)

Suisse : championnats professionnels et amateurs (lire ici)

EBEL: Hongrie (7), Roumanie (3)

Belgique & Pays-Bas



au 11/03 :

EBEL : Autriche (8), Hongrie (1), Italie (1), R.Tchèque (1)

Allemagne : DEL, DEL2 et tous les championnats gérés par la fédération allemande (Deutscher Esihockey-Bund)

Norvège

Pologne

Slovénie

Slovaquie

Alps Hockey League : Autriche, Italie, Slovénie



Mondiaux IIHF : mondiaux féminins, U18 D2 et D3 annulés

Dans le groupe de la France (D1.A), tous les pays en dehors de la France ont annulé les playoffs (Slovénie, Autriche, Corée du Sud, Roumanie, Autriche).



Aucune mesure ou décision particulière n'a été prise en Grande-Bretagne et KHL.

La NHL a décidé de suspendre tous les matchs jusqu'à nouvel ordre.

This government decree of course also affects Helsinki-based Jokerit which plays in the KHL and is about to open their SF vs SKA St. Petersburg. https://t.co/yGc72lndmk — EuropeanHockeyClubs (@EHCAlliance) March 12, 2020 Latest European league development in bold. pic.twitter.com/p4Xu97wFtE — EuropeanHockeyClubs (@EHCAlliance) March 12, 2020 This is the situation at 13:00 CET in the major European hockey leagues pertaining to the Corona virus threat.

Today's decisions in bold. Leagues that have cancelled the remainder of the season marked in red. Swedish federal authorities to have announcement at 14:00. pic.twitter.com/V54EKOniME — EuropeanHockeyClubs (@EHCAlliance) March 11, 2020 Czech federation and TELH league postpones all games until 29 March. New decision will be made by then. The regulation to play without attendance lasted only one game day, Tuesday. https://t.co/RjA3HkyVdy — EuropeanHockeyClubs (@EHCAlliance) March 11, 2020 Vorzeitiges Saisonende für alle Ligen des DEB-Spielbetriebs. Grund dafür ist die aktuelle Entwicklung zur Ausbreitung des Coronavirus. Alle sportlichen Entscheidungen in den betroffenen Ligen wie Auf- und Abstieg werden ausgesetzt.

Alle Infos: https://t.co/M7ylyaIHVl pic.twitter.com/LKgd2H7Hhu — Deutscher Eishockey-Bund (@deb_teams) March 11, 2020 ⚠ ATTENZIONE ⚠

Vista la situazione attuale, il Consiglio dei governatori della ALPS HOCKEY LEAGUE ha deciso di ANNULLARE il CAMPIONATO AHL 2019/2020.



⚠ ATTENZIONE ⚠

Vista la situazione attuale, il Consiglio dei governatori della ALPS HOCKEY LEAGUE ha deciso di ANNULLARE il CAMPIONATO AHL 2019/2020.



Qui il comunicato stampa completo: https://t.co/BYxwGNzKi0 — Asiago .It (@AsiagoIt) March 11, 2020