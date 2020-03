Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: C'est fini ! Tous les championnats suisses (professionnels, féminins, amateurs et juniors) sont officiellement terminés. Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 12/03/2020 à 10:03 Tweeter Julien Druvent (archives) Les Vernets ont joué leur dernier match sans public, face au LHC Cela était attendu depuis un moment, les 24 clubs professionnels de Suisse et la Fédération ont décidé de mettre un terme à la saison 2019-2020. Le championnat était d'office suspendu jusqu'au 15 mars (



À la suite de la récente annonce du canton du Tessin d'interdire les manifestations sportives, jusqu'au 29 mars, au moins, la direction des ligues professionnelles de hockey sur glace a annulé avec effet immédiat toute suite de championnat. Les U-17 Elit, U-20 Elit, la Swiss League et la National League sont concernés par cette décision.



Dans le même temps, tous les autres championnats de Swiss Regio League, Regio League (Seniors, amateur et féminin), Women's League (1ère division dames), Junior Leagues (Espoirs), ont également été arrêtés. La priorité, pour Denis Vaucher, le directeur des National et Swiss League, est claire: Protéger les joueurs et leur santé.



La prochaine échéance est vendredi, pour une Assemblée extraordinaire de la Ligue. Les décisions quant aux titres de Champions suisses et aux promotions/relégations seront prises.

La Suisse suit aujourd'hui l'exemple pris par beaucoup de ligues européennes (



Vous pouvez retrouver les championnats de 1ère et 2e division suisse dans nos news. Les derniers matchs suivis par votre rédaction suisse étaient



Les derniers matchs officiels joués (U20-U15 et Regio League) étaient:

U20-Top, finale suisse : Valais-Wallis Future 2-3 SC Rapperswil-Jona Lakers

U20-A, barrage promo-rel : SC Langenthal 4-3 EHC SenSee-Future

U17-Elite, barrage promo-rel : HCAP Giovani 5-3 EHC Basel Nachwuchs

U17-Top, Masterround B : HC Innerschwyz Future 7-1 GDT Bellinzona

U15-Elite, barrage promo-rel : SC Langenthal 11-0 HC Université Neuchâtel I, Valais-Wallis Future 3-6 HC La Chaux-de-Fonds

U15-A, saison régulière : Genève-Servette Ass. 7-2 HC Valais-Chablais Future

U15-A, saison régulière : Genève-Servette Ass. 7-2 HC Valais-Chablais Future

3ème ligue SR, 1/2 finale play-offs : HC Vendlincourt 5-1 CP Fleurier, HC Val-de-Ruz 2-5 EHC Bösingen-SenSee











