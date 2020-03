Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Suspension jusqu'au 15.03 Les championnats de National League et de Swiss League sont suspendus jusqu'au 15 mars. Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 02/03/2020 à 14:13 Tweeter Catarina de Freitas Langnau patientera un peu, avant le tour de placement On en parlait la semaine passée



Réunis aujourd'hui, en Assemblée générale extraordinaire, les clubs de NL et SL ont décidé de suspendre le cours des championnats professionnels jusqu'au 15 mars 2020. Si la situation venait à s'améliorer, les séries éliminatoires et les tours de placements devraient reprendre à partir du 17 mars.



Le communiqué de la ligue précise: "Si le Conseil fédéral décidait de prolonger l’interdiction de manifestations et/ou si des contraintes plus importantes étaient imposées, la Ligue et les clubs de National League et de Swiss League se consulteraient à nouveau pour décider de la marche à suivre."



Contacté, le staff du EHC Basel nous confirme que, pour le moment, la suite de la finale de Swiss Regio League entre Martigny et Bâle n'est pas encore définie. Les championnats U20 Elit et U17 Elit continuent, selon les recommandations cantonales.



Le Conseil Fédéral se réunira à nouveau le 13 mars et la Ligue et les Clubs auront de nouvelles discussions le 16 mars.











