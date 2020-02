Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Genève vs Lausanne 4 - 1 (2-0 0-1 2-0) Le 28/02/2020 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Lausanne ] Genève confirme à la maison Reportage photos du dernier match de Genève-Servette à domicile pour la saison 2019-2020, face au Lausanne HC. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Julien Druvent le 29/02/2020 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Thomas Urban, Ken Mollard et Marc-Henri Progin, Flavio Ambrosetti Buts :

Genève :

Lausanne : Pénalités 4x2' contre Genève 6x2' contre Lausanne



Julien Druvent C'est dans une patinoire des Vernets complètement vide que le GSHC a reçu le LHC (



Les hommes de Patrick Emond prennent rapidement les devants grâce à Jonathan Mercier (01:27, 1-0) et le confirment avec Noah Rod (en inf. num.,14:18, 2-0). L'unique but lausannois de Vadim Pereskokov avant la mi-match (23:25, 2-1) n'a aucun effet, puisque c'est Roger Karrer (sup. num, 50:00; 3-1) qui ferme les débats. Le premier goal en saison régulière du jeune Petr Cajka dans la cage vide, en fin de match (57:10, 4-1), n'est qu'anecdotique.



Du point de vue statistique, c'est Tanner Richard qui a fait le plus mal aux engagements (15 gagnés, 7 perdus), face à Christoph Bertschy (7 gagnés, 3 perdus). Comme mardi face à Langnau, Petteri Lindbohm a été le Vaudois le plus utilisé du contingent (21:00) et le Grenat Henrik Tömmernes n'a pas fait exception à sa place (26:41).



C'est dans une patinoire des Vernets complètement vide que le GSHC a reçu le LHC, une place dans le trio de tête peut être encore atteint et Lausanne est à un point des séries éliminatoires. Tout peut être joué. Lors du dernier jour de match, Lausanne a reçu (et battu 3-1) Langnau samedi. Genève est allé jouer en Léventine (victoire 0-1).

Les hommes de Patrick Emond prennent rapidement les devants grâce à Jonathan Mercier (01:27, 1-0) et le confirment avec Noah Rod (en inf. num.,14:18, 2-0). L'unique but lausannois de Vadim Pereskokov avant la mi-match (23:25, 2-1) n'a aucun effet, puisque c'est Roger Karrer (sup. num, 50:00; 3-1) qui ferme les débats. Le premier goal en saison régulière du jeune Petr Cajka dans la cage vide, en fin de match (57:10, 4-1), n'est qu'anecdotique.

Du point de vue statistique, c'est Tanner Richard qui a fait le plus mal aux engagements (15 gagnés, 7 perdus), face à Christoph Bertschy (7 gagnés, 3 perdus). Comme mardi face à Langnau, Petteri Lindbohm a été le Vaudois le plus utilisé du contingent (21:00) et le Grenat Henrik Tömmernes n'a pas fait exception à sa place (26:41).

Même en perdant, le club de la capitale olympique est en play-offs et, malgré sa victoire, Genève n'est pas encore sur le podium. Dernier arrêt de la saison régulière: samedi, Genève s'en va à Fribourg et Lausanne à Berne... à nouveau dans des patinoires sans public.







