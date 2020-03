Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondiaux 2020: En cas d'annulation... La Russie s'est proposée pour reprendre les Mondiaux 2020, en cas d'annulation en Suisse Source : TASS / IIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 05/03/2020 à 11:11 Tweeter Yves Seira (archives) La Suisse est en attente... Après le huis-clos jusqu'au 15 mars, décidé par la fédération suisse de hockey sur glace (



En cas d'impossibilité pour la Suisse de mener à bien les Mondiaux 2020, en cause le coronavirus, la Russie ou la Biélorussie pourraient reprendre ce flambeau. C'est du moins la proposition qui a été formulée par la fédération russe au chef de l'IIHF. La "fédé" internationale basée à Zürich se réunira mi-mars, dans le cadre de son annuel meeting de printemps, pour la suite des événements. L'impact financier sera analysé en cas d'anulation, notamment.



Dans l'ombre, les préparatifs du tournoi en Suisse continuent, les bénévoles sont toujours recherchés et des billets sont toujours en vente pour les matchs (

Ce 1er mars, le comité médical décidait l'annulation de plusieurs Mondiaux qui se dérouleront entre le 16 mars et le 4 avril. Les championnats du monde U18 des Divisions II et III en Estonie, Bulgarie, Turquie et au Luxembourg, ainsi que les Mondiaux féminins DI groupe B (Pologne) et DII, groupe A (Espagne) sont concernés. De plus, les Mondiaux Division IV (3-5 mars) au Kirghizistan ont été annulés par les autorités locales. Cependant, l'IIHF précise également que les Mondiaux Féminin Elite à Halifax et Truro (CAN) et les Mondiaux se déroulant en avril et mai restent planifiés.











