Division 1
Hockey sur glace - D1 - Résultats 12ème journée - 29 novembre 2025
Résultats de la 12ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo
le 30/11/2025 à 10:21
SAMEDI 29 OCTOBRE 2025
12ème journée
12
Samedi 29/11/2025 - 18h05
Epinal
Chambéry
5 - 2
(2-1 1-0 2-1)
12
Samedi 29/11/2025 - 18h30
Neuilly/Marne
Nantes
5 - 3
(2-1 2-0 1-2)
12
Samedi 29/11/2025 - 18h40
Valenciennes
Tours
5 - 4
Prl
(2-1 1-0 1-3 1-0)
12
Samedi 29/11/2025 - 19h00
Strasbourg
Dunkerque
0 - 6
(0-1 0-3 0-2)
12
Samedi 29/11/2025 - 19h30
Lyon
Morzine-Avoriaz
6 - 1
(2-0 2-1 2-0)
12
Samedi 29/11/2025 - 20h00
Cholet
Mont-Blanc
4 - 3
Prl
(0-1 1-2 2-0 1-0)
12
Samedi 29/11/2025 - 20h30
Caen
Villard-de-Lans
3 - 0
(2-0 0-0 1-0)
12
Samedi 29/11/2025 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Meudon
7 - 3
(3-0 3-2 1-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Réactions sur la news
