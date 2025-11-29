 
Division 1
Hockey sur glace - D1 - Résultats 12ème journée - 29 novembre 2025
 
Résultats de la 12ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo le 30/11/2025 à 10:21
 
SAMEDI 29 OCTOBRE 2025
12ème journée
 
12 Samedi 29/11/2025 - 18h05 Epinal Chambéry 5 - 2 (2-1 1-0 2-1)
12 Samedi 29/11/2025 - 18h30 Neuilly/Marne Nantes 5 - 3 (2-1 2-0 1-2)
12 Samedi 29/11/2025 - 18h40 Valenciennes Tours 5 - 4 Prl (2-1 1-0 1-3 1-0)
12 Samedi 29/11/2025 - 19h00 Strasbourg Dunkerque 0 - 6 (0-1 0-3 0-2)
12 Samedi 29/11/2025 - 19h30 Lyon Morzine-Avoriaz 6 - 1 (2-0 2-1 2-0)
12 Samedi 29/11/2025 - 20h00 Cholet Mont-Blanc 4 - 3 Prl (0-1 1-2 2-0 1-0)
12 Samedi 29/11/2025 - 20h30 Caen Villard-de-Lans 3 - 0 (2-0 0-0 1-0)
12 Samedi 29/11/2025 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Meudon 7 - 3 (3-0  3-2 1-1)

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
