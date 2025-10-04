 
Division 1
Hockey sur glace - D1 - Résultats 1ère Journée - 4 octobre 2025
 
Résultats de la 1ère journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 04/10/2025 à 23:42
 
SAMEDI 4 OCTOBRE 2024
1ère journée
 
1 Samedi 04/10/2025 Chambéry Tours 2 - 5 (1-3 0-1 1-0)
1 Samedi 04/10/2025 Lyon Nantes 6 - 3 (3-1 2-0 1-2)
1 Samedi 04/10/2025 Epinal Mont-Blanc 3 - 4 TaB (1-1 0-1 2-1 0-1)
1 Samedi 04/10/2025 Morzine-Avoriaz Dunkerque 2 - 5 (1-5 0-0 1-0)
1 Samedi 04/10/2025 Valenciennes Villard-de-Lans 3 - 4 (1-3 1-1 1-0)
1 Samedi 04/10/2025 Neuilly/Marne Meudon 0 - 2 (0-0 0-1 0-1)
1 Samedi 04/10/2025 Cholet Courchevel-Méribel-Pralognan 4 - 3 (1-0 2-1 1-2)
1 Samedi 04/10/2025 Strasbourg Caen 3 - 4 Prl (1-1 2-0 0-2 0-1)


  NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
 

 

  
            
 
      
 
 

 
