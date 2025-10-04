Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 - Résultats 1ère Journée - 4 octobre 2025
Résultats de la 1ère journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 04/10/2025 à 23:42
SAMEDI 4 OCTOBRE 2024
1ère journée
1
Samedi 04/10/2025
Chambéry
Tours
2 - 5
(1-3 0-1 1-0)
1
Samedi 04/10/2025
Lyon
Nantes
6 - 3
(3-1 2-0 1-2)
1
Samedi 04/10/2025
Epinal
Mont-Blanc
3 - 4 TaB
(1-1 0-1 2-1 0-1)
1
Samedi 04/10/2025
Morzine-Avoriaz
Dunkerque
2 - 5
(1-5 0-0 1-0)
1
Samedi 04/10/2025
Valenciennes
Villard-de-Lans
3 - 4
(1-3 1-1 1-0)
1
Samedi 04/10/2025
Neuilly/Marne
Meudon
0 - 2
(0-0 0-1 0-1)
1
Samedi 04/10/2025
Cholet
Courchevel-Méribel-Pralognan
4 - 3
(1-0 2-1 1-2)
1
Samedi 04/10/2025
Strasbourg
Caen
3 - 4 Prl
(1-1 2-0 0-2 0-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
