Division 1 Hockey sur glace - D1 - 1/4 Play offs - Résultats 1ère et 2ème journée Résultats de la première et deuxième journée des 1/4 de finale des play offs du Championnat de France de hockey sur glace Division 1. Posté par Hockey Hebdo le 08/03/2020 à 20:49 1/4 de finale - 1ère et 2ème journée

Samedi 7 mars 2020

Quart de Finale 20:30 Cergy-Pontoise Dunkerque 2 - 1 (0-0 1-1 1-0) Quart de Finale 18:30 Neuilly/Marne Nantes 4 - 6 (2-4 1-0 1-2) Quart de Finale 20:00 Brest Mont-Blanc 4 - 5 (2-0 1-2 1-3) Quart de Finale 20:30 Caen Tours 6 - 2 (1-0 3-0 2-2)

Après cette journée

Nantes mène la serie 1 à 0 face à Neuilly/Marne

Mont-Blanc mène la série 1 à 0 face à Brest

Caen mène la série 2 à 0 face à Tours

Cergy-Pontoise mène la série 1 à 0 face à Dunkerque



Dimanche 8 mars 2020

Quart de Finale 18:30 Cergy-Pontoise Dunkerque 6 - 4 (1-1 2-1 3-2) Quart de Finale 18:30 Neuilly/Marne Nantes 3 - 4 Prol (1-2 0-1 2-0 0-1) Quart de Finale 18:40 Brest Mont-Blanc 3 - 5 (1-0 2-1 0-4) Quart de Finale 18:30 Caen Tours 3 - 0 (2-0 1-0 0-0)

Avant cette journée

Cergy-Pontoise mène la série 2 à 0 face à Dunkerque

Mont-Blanc mène la série 2 à 0 face à Brest

Caen mène la série 2 à 0 face à Tours

Nantes mène la serie 2 à 0 face à Neuilly/Marne







NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs



... mène la série 0 à 0 face à ... Le Classement | Calendrier complet | D1 Toute l'information | Statistiques | Top Sniper











