Division 1 Hockey sur glace - D1 : Barrage Play Offs - Programme M1 - 10 mars 2026 Programme des 1/8 de finale Match 1 des playoffs du championnat de français de hockey sur glace de Division 1 - Saison 2025-2026. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 10/03/2026 à 07:00

PLAYOFFS - Barrages - Match 1

Mardi 10 mars 2026





MATCH 1 1/8éme de finale Mardi 10/03/2026 - 20h00 Lyon Dunkerque 0 - 0 1/8éme de finale Mardi 10/03/2026 - 20h00 Morzine-Avoriaz Valenciennes 0 - 0 1/8éme de finale Mardi 10/03/2026 - 20h00 Chambéry Epinal 0 - 0 1/8éme de finale Mardi 10/03/2026 - 20h15 Tours Mont-Blanc 0 - 0

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.



SUIVI DES SERIES SERIE A Evol M1 M2 M3 SERIE B Evol M1 M2 M3 Lyon 0 0 0 0 Morzine 0 0 0 0 Dunkerque 0 0 0 0 Valenciennes 0 0 0 0 Le vainqueur rencontrera Neuilly Le vainqueur rencontrera Caen SERIE C Evol M1 M2 M3 SERIE D Evol M1 M2 M3 Chambéry 0 0 0 0 Tours 0 0 0 0 Epinal 0 0 0 0 Mont-Blanc 0 0 0 0 Le vainqueur rencontrera Cholet Le vainqueur rencontrera Strasbourg

















