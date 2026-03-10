Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Barrage Play Offs - Programme M1 - 10 mars 2026
Programme des 1/8 de finale Match 1 des playoffs du championnat de français de hockey sur glace de Division 1 - Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 10/03/2026 à 07:00
PLAYOFFS - Barrages - Match 1
Mardi 10 mars 2026
MATCH 1
1/8éme de finale
Mardi 10/03/2026 - 20h00
Lyon
Dunkerque
0 - 0
1/8éme de finale
Mardi 10/03/2026 - 20h00
Morzine-Avoriaz
Valenciennes
0 - 0
1/8éme de finale
Mardi 10/03/2026 - 20h00
Chambéry
Epinal
0 - 0
1/8éme de finale
Mardi 10/03/2026 - 20h15
Tours
Mont-Blanc
0 - 0
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
SERIE A
Evol
M1
M2
M3
SERIE B
Evol
M1
M2
M3
Lyon
0
0
0
0
Morzine
0
0
0
0
Dunkerque
0
0
0
0
Valenciennes
0
0
0
0
Le vainqueur rencontrera Neuilly
Le vainqueur rencontrera Caen
SERIE C
Evol
M1
M2
M3
SERIE D
Evol
M1
M2
M3
Chambéry
0
0
0
0
Tours
0
0
0
0
Epinal
0
0
0
0
Mont-Blanc
0
0
0
0
Le vainqueur rencontrera Cholet
Le vainqueur rencontrera Strasbourg
Réactions sur la news
