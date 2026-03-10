 
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Barrage Play Offs - Programme M1 - 10 mars 2026
 
Programme des 1/8 de finale Match 1 des playoffs du championnat de français de hockey sur glace de Division 1 - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 10/03/2026 à 07:00

PLAYOFFS - Barrages - Match 1
Mardi 10 mars 2026
 


 
MATCH 1
1/8éme de finale Mardi 10/03/2026 - 20h00 Lyon Dunkerque 0 - 0
1/8éme de finale Mardi 10/03/2026 - 20h00 Morzine-Avoriaz Valenciennes 0 - 0
1/8éme de finale Mardi 10/03/2026 - 20h00 Chambéry Epinal 0 - 0
1/8éme de finale Mardi 10/03/2026 - 20h15 Tours Mont-Blanc 0 - 0
 

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

SUIVI DES SERIES
 
 SERIE A Evol M1 M2 M3   SERIE B Evol M1 M2 M3
Lyon 0 0 0 0 Morzine 0 0 0 0
Dunkerque 0 0 0 0 Valenciennes 0 0 0 0
Le vainqueur rencontrera Neuilly  Le vainqueur rencontrera Caen
   
SERIE C Evol M1 M2 M3 SERIE D Evol M1 M2 M3
Chambéry 0 0 0 0 Tours 0 0 0 0
Epinal 0 0 0 0 Mont-Blanc 0 0 0 0
Le vainqueur rencontrera Cholet   Le vainqueur rencontrera Strasbourg
 

 

 

  
            
 
      
 
 

 
