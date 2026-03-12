Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Barrage Play Offs - RESULTAT et PROGRAMME M2 - 12 & 13 mars 2026
Résultats et Programme des 1/8 de finale Match 2 des playoffs du championnat de français de hockey sur glace de Division 1 - Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 13/03/2026 à 07:00
PLAYOFFS - Barrages - Match 2
Jeudi 12 & Vendredi 13 mars 2026
MATCH 2
1/8éme de finale
Jeudi 12/03/2026 - 19h40
Valenciennes
Morzine-Avoriaz
3 - 4
(0-1 1-2 2-1)
1/8éme de finale
Vendredi 13/03/2026 - 19h30
Dunkerque
Lyon
0 - 0
1/8éme de finale
Vendredi 13/03/2026 - 20h15
Epinal
Chambéry
0 - 0
1/8éme de finale
Vendredi 13/03/2026 - 19h30
Mont-Blanc
Tours
0 - 0
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
SERIE A
Evol
M1
M2
M3
SERIE B
Evol
M1
M2
Lyon
1
4
0
0
Morzine
2
5
4
Dunkerque
0
3
0
0
Valenciennes
0
2
3
Le vainqueur rencontrera Neuilly
Morzine s'est qualifié
pour les 1/4 et rencontrera Caen
SERIE C
Evol
M1
M2
M3
SERIE D
Evol
M1
M2
M3
Chambéry
0
1
0
0
Tours
1
7
0
0
Epinal
1
2*
0
0
Mont-Blanc
0
3
0
0
Le vainqueur rencontrera Cholet
Le vainqueur rencontrera Strasbourg
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
