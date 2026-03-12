Division 1 Hockey sur glace - D1 : Barrage Play Offs - RESULTAT et PROGRAMME M2 - 12 & 13 mars 2026 Résultats et Programme des 1/8 de finale Match 2 des playoffs du championnat de français de hockey sur glace de Division 1 - Saison 2025-2026. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2026 à 07:00 Tweeter

PLAYOFFS - Barrages - Match 2

Jeudi 12 & Vendredi 13 mars 2026





MATCH 2 1/8éme de finale Jeudi 12/03/2026 - 19h40 Valenciennes Morzine-Avoriaz 3 - 4 (0-1 1-2 2-1) 1/8éme de finale Vendredi 13/03/2026 - 19h30 Dunkerque Lyon 0 - 0 1/8éme de finale Vendredi 13/03/2026 - 20h15 Epinal Chambéry 0 - 0 1/8éme de finale Vendredi 13/03/2026 - 19h30 Mont-Blanc Tours 0 - 0

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.



SUIVI DES SERIES SERIE A Evol M1 M2 M3 SERIE B Evol M1 M2 Lyon 1 4 0 0 Morzine 2 5 4 Dunkerque 0 3 0 0 Valenciennes 0 2 3 Le vainqueur rencontrera Neuilly Morzine s'est qualifié

pour les 1/4 et rencontrera Caen SERIE C Evol M1 M2 M3 SERIE D Evol M1 M2 M3 Chambéry 0 1 0 0 Tours 1 7 0 0 Epinal 1 2* 0 0 Mont-Blanc 0 3 0 0 Le vainqueur rencontrera Cholet Le vainqueur rencontrera Strasbourg

















