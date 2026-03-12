 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 1
Hockey sur glace - D1 : Barrage Play Offs - RESULTAT et PROGRAMME M2 - 12 & 13 mars 2026
 
Résultats et Programme des 1/8 de finale Match 2 des playoffs du championnat de français de hockey sur glace de Division 1 - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2026 à 07:00

PLAYOFFS - Barrages - Match 2
Jeudi 12 & Vendredi 13 mars 2026
 


 
MATCH 2
1/8éme de finale Jeudi 12/03/2026 - 19h40 Valenciennes Morzine-Avoriaz 3 - 4 (0-1 1-2 2-1)
1/8éme de finale Vendredi 13/03/2026 - 19h30 Dunkerque Lyon 0 - 0
1/8éme de finale Vendredi 13/03/2026 - 20h15 Epinal Chambéry 0 - 0
1/8éme de finale Vendredi 13/03/2026 - 19h30 Mont-Blanc Tours 0 - 0
 

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

SUIVI DES SERIES
 
 SERIE A Evol M1 M2 M3   SERIE B Evol M1 M2  
Lyon 1 4 0 0 Morzine 2 5 4  
Dunkerque 0 3 0 0 Valenciennes 0 2 3  
Le vainqueur rencontrera Neuilly  Morzine s'est qualifié
pour les 1/4 et rencontrera Caen
   
SERIE C Evol M1 M2 M3 SERIE D Evol M1 M2 M3
Chambéry 0 1 0 0 Tours 1 7 0 0
Epinal 1 2* 0 0 Mont-Blanc 0 3 0 0
Le vainqueur rencontrera Cholet   Le vainqueur rencontrera Strasbourg
 

 

 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 : Barrage Play Offs - RESULTAT et PROGRAMME M2 - 12 & 13 mars 2026 - Division 1

 
 
 
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 