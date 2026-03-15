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|Division 1
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|Hockey sur glace - D1 : Barrage Play Offs - Résultats M3 - 15 mars 2026
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|Résultats des 1/8 de finale Match 3 des playoffs du championnat de français de hockey sur glace de Division 1 - Saison 2025-2026.
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|Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
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La rédaction / sl
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 15/03/2026 à 21:47
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PLAYOFFS - Barrages - Match 3
Dimanche 15 mars 2026
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
| SERIE A
|Evol
|M1
|M2
|M3
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|SERIE B
|Evol
|M1
|M2
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|Lyon
|1
|4
|3
|2
|Morzine
|2
|5
|4
|
|Dunkerque
|2
|3
|4
|3
|Valenciennes
|0
|2
|3
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|Dunkerque s’est qualifié
pour les 1/4 et rencontrera Neuilly
|Morzine s'est qualifié
pour les 1/4 et rencontrera Caen
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|SERIE C
|Evol
|M1
|M2
|
|SERIE D
|Evol
|M1
|M2
|M3
|Chambéry
|0
|1
|2
|
|Tours
|2
|7
|3
|4
|Epinal
|2
|2*
|3
|
|Mont-Blanc
|1
|3
|4*
|1
|Epinal s'est qualifié
pour les 1/4 et rencontrera Cholet
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|Tours s’esr qualifié
pour les 1/4 et rencontrera Strasbourg
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