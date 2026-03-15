Division 1 Hockey sur glace - D1 : Barrage Play Offs - Résultats M3 - 15 mars 2026 Résultats des 1/8 de finale Match 3 des playoffs du championnat de français de hockey sur glace de Division 1 - Saison 2025-2026. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 15/03/2026 à 21:47 Tweeter

PLAYOFFS - Barrages - Match 3

Dimanche 15 mars 2026





MATCH 3 1/8éme de finale Dimlanche 15/03/2026 - 19h30 Lyon Dunkerque 2 - 3 (1-1 0-2 1-0) 1/8éme de finale Dimanche 15/03/2026 - 19h15 Tours Mont-Blanc 4 - 1 (1-1 1-0 2-0)

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.



SUIVI DES SERIES SERIE A Evol M1 M2 M3 SERIE B Evol M1 M2 Lyon 1 4 3 2 Morzine 2 5 4 Dunkerque 2 3 4 3 Valenciennes 0 2 3 Dunkerque s’est qualifié

pour les 1/4 et rencontrera Neuilly Morzine s'est qualifié

pour les 1/4 et rencontrera Caen SERIE C Evol M1 M2 SERIE D Evol M1 M2 M3 Chambéry 0 1 2 Tours 2 7 3 4 Epinal 2 2* 3 Mont-Blanc 1 3 4* 1 Epinal s'est qualifié

pour les 1/4 et rencontrera Cholet Tours s’esr qualifié

pour les 1/4 et rencontrera Strasbourg













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